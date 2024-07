Im Laufe der Jahre hatte die Kunstwelt mit einem drastischen Rückgang der Nachfrage ihres Publikums zu kämpfen. Das ist keine Überraschung, denn die Menschen verbringen immer mehr Zeit online, am Bildschirm und in virtuellen Umgebungen.

Die Deutsche Bank, die bereits bei früheren Projekten ausführlich mit IBM zusammengearbeitet hatte und von mehreren KI-Implementierungen wusste, die IBM in anderen Kunstinstitutionen eingesetzt hatte, suchte nach ähnlichen Möglichkeiten, wie ihr Museum PalaisPopulaire den Besuchern eine radikal neue Erfahrung bieten könnte. Das Museum entschied sich für die Implementierung von MIA, einem digitalen Assistenten, der die IBM watsonx Assistant Technologie auf IBM Cloud® nutzt.

IBM hat MIA in die bestehende mobile App des Museums integriert, um Hintergrundinformationen zu neun Fotografien der Ausstellung „Time Present – Photography from the Deutsche Bank Collection“ zu liefern.

„Wir wollten einen Weg finden, um unseren Besuchern auf digitale Weise wirklich gute Inhalte auf hohem Niveau zu bieten, und zwar mithilfe von KI“, erklärt Bernshausen. „Wir wollten einen Weg finden, unserer Zielgruppe mehr Freiheiten beim Stellen von Fragen und beim Lernen über die ausgestellten Werke zu geben.“