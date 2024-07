Sobald das KI-Studio seine Muskeln spielen ließ, wandte sich das Gespräch bei Lufthansa der Modernisierung der Data-Science-Plattform des Unternehmens zu, um all die unterschiedlichen Projekte unter einem virtuellen Dach zu vereinen und so die Schlagkraft und Effektivität der Data-Science-Gruppe zu erhöhen und ihre Aktivitäten enger an die Bedürfnisse des Unternehmens zu binden.

Data Scientists und Data Engineers haben oft damit zu kämpfen, dass sie zu viel Zeit mit der Pflege ihrer Projekte und zu wenig Zeit mit dem Nachweis ihres Geschäftswerts verbringen müssen. Bei Lufthansa war all das der Fall, und hinzu kamen die begrenzte Skalierbarkeit, der fehlende Zugang zu öffentlichen Software-Updates und die Notwendigkeit von Sicherheitsverbesserungen. Das Unternehmen benötigte ein Tool in der Data Science-Pipeline, um Modelle zu überwachen, zu erstellen und zu skalieren.

Die Teams von IBM Data Science and AI Elite und IBM Software Services nahmen gemeinsam mit Lufthansa an einem zweitägigen Enterprise Design Thinking-Workshop teil, um eine Data-Science-Plattform zu entwickeln, die eine einzige Umgebung bietet, in der Data Scientists mit neuen Techniken experimentieren und Modelle mit bereits vorhandener Überwachung und Modellierung schnell einführen können.

Die Data-Science-Plattform ermöglicht es Data Scientists, mit neuen Datenquellen zu arbeiten. Da es sich um Open Source handelt, können sie auch stärker zusammenarbeiten oder in ihrer bevorzugten Sprache arbeiten – oder andere datenwissenschaftliche Funktionen in IBM Watson Studio nutzen, wie AutoAI und IBM Watson Machine Learning-Technologie für die Modellentwicklung sowie -bereitstellung. Zusammen mit der Lösung IBM Watson OpenScale, die zur Vermeidung von Verzerrungen und Abweichungen während der Laufzeit verwendet wird, sind alle Angebote als Platform-as-a-Service (PaaS) und als Software-as-a-Service (SaaS) in der IBM Public Cloud oder als Microservices über die Plattform IBM Cloud Pak for Data verfügbar, die in jeder Cloud verfügbar ist.