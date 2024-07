Im Rahmen eines internen Erkundungsprozesses ermittelte SCOR die Anforderungen an eine neue GRC-Lösung. „Zunächst suchten wir nach einem Tool, das sich an die Methodik unserer internen Kontrollen anpassen lassen würde“, sagt Queutey-Baltazard. „Wir brauchten eine globale Lösung für Teams an allen unseren Standorten weltweit. Und schließlich waren wir auf der Suche nach einem benutzerfreundlichen Tool, um mehr Akzeptanz auf der geschäftlichen Seite unseres Betriebs zu erhalten.“

Aufgrund der Anpassungsfähigkeit der Technologie entschied sich SCOR für die OpenPages with Watson-Plattform, um Geschäftsanwendern integrierte Funktionen für die Dokumentation von Prozessen und die Durchführung von Selbsteinschätzungen im Zusammenhang mit operationellen Risiken zu bieten. In Zusammenarbeit mit IBM schloss das Unternehmen eine Vereinbarung zur Lizenzierung der Lösung in einer IBM® Cloud-Umgebung mit Hosting und Management in Europa. Darüber hinaus stellte IBM Lab-Services zur Verfügung, um bei der Anpassung und Integration der Lösung zu unterstützen, und bot Schulungen zur Plattform für zentrale Stakeholder an.

Nachdem SCOR die OpenPages with Watson-Plattform zunächst zur Unterstützung der Benutzer in der Risikoabteilung eingesetzt hatte, stellte das Unternehmen fest, dass das Angebot auch von den Mitarbeitern der Compliance-Abteilung genutzt werden kann. Die vollständig implementierte OpenPages with Watson-Lösung des Unternehmens umfasst Folgendes:

• Das Modul IBM OpenPages Operational Risk Management für die Durchführung von Bewertungen, die Verwaltung aller internen Kontrollprozesse, die Erfüllung der Anforderungen an das Datenqualitätsmanagement und die Prozessdokumentation

• Das Modul IBM OpenPages Loss Event Entry für die Erfüllung von Compliance-Anforderungen

• Das Modul IBM OpenPages Policy and Compliance Management für die Verwaltung des vollständigen Lebenszyklus interner Richtlinien