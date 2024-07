ULMA Verpackung

Produktverpackungen tragen viel mehr als nur dazu bei, den Verkauf zu fördern und wichtige Informationen zu vermitteln. Sie kann den Versand, den Verkauf und den Verbrauch erleichtern, Manipulationen und Diebstahl verhindern und bei verderblichen Lebensmitteln und anderen empfindlichen Artikeln die Frische und Sicherheit der Produkte gewährleisten.

ULMA Packaging mit Sitz im spanischen Baskenland beherrscht die Kunst und Wissenschaft des Verpackens. Als Genossenschaft organisiert, entwickelt und fertigt das Unternehmen innovative Geräte und Systeme für die Verpackung von Lebensmitteln sowie medizinischen und pharmazeutischen Produkten auf unterschiedliche Weise. Mit den Flowpack-, TraySeal-, Thermoform-, Schrumpfsystemen und anderen automatisierten Systemen von ULMA Packaging können Kunden die Leistung optimieren und gleichzeitig die Produkte besser schützen.



Laut Iñaki Alzibar, Finance Controlling Manager bei ULMA Packaging, ist die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Verpackungstechnologien in den letzten 15 Jahren gestiegen. Angesichts des Branchenwachstums nutzten die Führungskräfte von ULMA Packaging die Gelegenheit, das Geschäft international auszubauen. In den letzten zehn Jahren hat das Unternehmen rund 20 neue Tochtergesellschaften erworben und gegründet und sein Vertriebsnetz in 50 Ländern ausgebaut. Darüber hinaus konnte das Unternehmen mehrere neue Unternehmenskunden gewinnen und seinen Umsatz verdoppeln.



Die Kehrseite dieses Erfolgs war, dass die Finanz- und Betriebsteams riesige Mengen an Informationen mit Hilfe von isolierten Systemen und fehleranfälligen manuellen Prozessen sammelten und verwalteten. Die fehlende Standardisierung verhinderte eine unternehmensweite Datentransparenz und -kontrolle, was die Planung und Budgetierung sowie die Konsolidierungs- und Berichterstattungsprozesse in der Abteilung Finanzen und interne Kontrolle verlangsamte. „Unser Team hat viel Zeit damit verbracht, Daten zu sammeln und ihre Genauigkeit zu bestätigen, was nicht praktikabel war“, sagt Alzibar.