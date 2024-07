Länsförsäkringar AB (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) mit Sitz in Stockholm, Schweden, ist in den Bereichen Bankwesen, Lebens- und Rentenversicherung sowie in einigen Bereichen der Nicht-Lebensversicherung für den Zusammenschluss der Versicherungsunternehmen der Länsförsäkringar Alliance zuständig.Außerdem verwaltet das Unternehmen die strategische Entwicklung und andere Aktivitäten, die Skaleneffekte generieren.Die 1917 gegründete Allianz betreut insgesamt 3,9 Millionen Kunden in 128 Filialen in Schweden.