IBM Cloud hat mit Best Practices einen umfassenden Ansatz für Design, Bereitstellung und Betrieb von Cloud-Plattformen zur Unterstützung regulierter Workloads für Finanzdienstleister entwickelt.

Die Lösung besteht aus vier Hauptkomponenten, die das Bereitstellen von Sicherheit und Compliance für die Hybrid Cloud beschleunigen:

Kontrolliertes Framework Referenzarchitektur Einsatzfähige Architektur Fortlaufende Compliance

Die folgenden Abschnitte fassen die Funktionen zusammen und verweisen auf weitere Informationsquellen, um diese näher zu erkunden.

Kontrolliertes Framework

Die Grundlage jeder Sicherheitslösung besteht aus einer Reihe von Sicherheitsanforderungen, die ein System erfüllen muss. IBM hat gemeinsam mit Branchenpartnern das IBM Cloud Framework for Financial Services entwickelt und bildet damit die Grundlage für Sicherheit und Compliance für regulierte Workloads. Das Framework besteht aus 565 Kontrollanforderungen, die aus NIST SP 800-53 abgeleitet wurden.

Eine Zuordnung des Frameworks zur Cloud Security Alliance Cloud Controls Matrix zeigt eine umfangreiche Anwendbarkeit über diese Branche hinweg.

Erkunden und laden Sie das Framework in der IBM Cloud Dokumentation herunter.

Referenzarchitektur

Die Integration des kontrollierten Frameworks und einer Reihe von Best Practices zur Entwicklung von Software und Diensten lieferten Referenzarchitekturen für VMware, virtuelle Private Cloud (VPC), Red Hat OpenShift und verteilte Cloud.

Einsatzfähige Architekturen

Ein effektiver Weg zur konsequenten Bereitstellung von Sicherheit und Compliance ist die Automatisierung. IBM hat das IBM Cloud Framework for Financial Services genommen, Referenzarchitekturen entworfen und dann einsatzfähige Architekturen zur Automatisierung entwickelt.

Erkunden Sie die Dokumentation zu den bereitstellbaren Architekturen und testen Sie die Bereitstellung einer einfachen virtuellen Private Cloud-Architektur.

Fortlaufende Compliance

Eine bereitgestellte konforme Referenzarchitektur erfordert eine kontinuierliche Bewertung der Konformität mithilfe der Kontrollanforderungen, für deren Erfüllung sie konzipiert und erstellt wurde. Die fortlaufende Compliance einer Hybrid-Cloud-Plattform wird durch das IBM Cloud Security and Compliance Center (SCC) gewährleistet, das die Einhaltung des IBM Cloud Framework for Financial Services und anderer Sicherheits-Benchmarks von NIST und dem Center for Internet Security (CIS) nachweist.

SCC bietet eine integrierte Suite zum Nachweis der Compliance von Hybrid-Cloud-Plattformen, cloudnativer Workloads und Server. Detaillierte Dokumentationen sind unter Security and Compliance Center, Security and Compliance Center Workload Protection und Tanium Comply für das Sicherheitsmanagement von Endgeräten verfügbar.