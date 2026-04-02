IBM Well-Architected-Framework
Hybrid ist die Fähigkeit, Workloads in und über eine oder mehrere öffentliche Clouds, private Clouds und On-Premises auszuführen. Hybrid Cloud bietet Orchestrierung, Verwaltung und Anwendungsportabilität über öffentliche, private und lokale Infrastrukturen. Daraus entsteht eine einzige, einheitliche und flexibel verteilte Rechenumgebung, in der ein Unternehmen seine traditionellen oder cloudnativen Workloads nach dem am besten geeigneten Rechenmodell ausführen und skalieren kann.
Portierbarkeit ist die Fähigkeit, Workloads und Daten zwischen Cloud Computing-Umgebungen zu verschieben, was die Migration von einer Public Cloud zur anderen oder sogar zu einer Private Cloud ermöglicht, ohne dass eine (erhebliche) Neukonfiguration der Workload erforderlich ist.
Die Kombination aus hybriden und portierbaren Prinzipien erleichtert die Interoperabilität. Dies umfasst Plattform, Daten und Anwendung. Anwendungen, die nach Designprinzipien entwickelt wurden, weisen eine höhere Interoperabilität auf.
Unternehmen setzen auf Multi-Cloud-Strategien, um eine Anbieterbindung zu vermeiden, oder aufgrund von Anforderungen an den Datenstandort. Außerdem möchten sie die Möglichkeit haben, Workloads zu verschieben oder von einer Cloud in eine andere zu migrieren oder Anwendungen auf mehreren Clouds auszuführen. Die Entwicklung von Cloud-Anwendungen unter Berücksichtigung von Portabilität und Interoperabilität ist für solche Unternehmen von entscheidender Bedeutung.
Workloads sollten einmal erstellt und konstant überall bereitgestellt werden. Workloads müssen nicht verändert oder konfiguriert werden, um in die Dienste und Einschränkungen der Plattform zu passen, auf der sie gehostet werden. Das ist tatsächlich das Mantra von IBM Red Hat OpenShift, einer Hybrid Cloud-Container-Plattform, die auf fast jeder Public Cloud verfügbar ist. Die übrigen Prinzipien dieser Säule bauen auf der Verwirklichung dieses Ideals auf.
Container entkoppeln Workloads von der zugrundeliegenden, hostenden Infrastruktur. Dadurch lassen sich containerisierte Workloads auf jede Plattform portieren, die eine kompatible Container-Laufzeitumgebung hostet, weshalb Container die bevorzugte Paket- und Bereitstellungstechnologie für Anwendungen darstellt.
Kubernetes ist eine Open-Source-Plattform zum Bereitstellen und Verwalten von containerisierten Workloads, die auf jedem von Kubernetes Container Runtime Interface (CRI) unterstützten Container bereitgestellt werden können. Kubernetes und von Kubernetes abgeleitete Managementplattformen können zur Verwaltung containerisierter Workloads in öffentlichen und privaten Clouds sowie in privater Infrastruktur eingesetzt werden.
Workloads, die auf einer bestimmten Darstellung oder Art von Infrastruktur beruhen, sind nur auf Umgebungen übertragbar, die über diese Infrastruktur verfügen. Verwenden Sie ein cloud-agnostisches Codierungstool, um die Umgebung zu definieren oder festzulegen, wie Anwendungen konfiguriert werden sollen. Verwenden Sie dann das Automatisierungstool für eine konstante Bereitstellung in jeder Cloud und sogar vor Ort. Die Verwendung von Infrastructure as Code (IaC) zur Bereitstellung von Anwendungen erleichtert die Bereitstellung in jeder Cloud oder den Wechsel von einer Cloud zur nächsten. Ein weiterer Vorteil der Verwendung von IaC besteht darin, dass es bei der Skalierung hilft und Konfigurationsdrift verhindert. Dadurch wird der Bereitstellungsprozess außerdem portierbar.
Workloads, die auf plattformeigenen Diensten basieren, sind an die Plattform „gebunden“. Die Lösungen sollten stattdessen branchenstandardisierte Service-APIs und Schnittstellen verwenden, die unabhängig von der Plattform sind, auf der der Service bereitgestellt wird.
Um die Portabilität wirklich zu ermöglichen, sollten Teams die Einführung von Open-Source-Lösungen als Teil ihres Stacks in Betracht ziehen, um die Abhängigkeit von einem bestimmten Anbieter zu minimieren, die die Sache sonst verkomplizieren würde.
Open-Source-Software wird möglicherweise aufgrund ihrer geringen (oder gar nicht vorhandenen) Kosten, der Flexibilität bei der Anpassung des Quellcodes oder der Existenz einer großen, die Anwendung unterstützenden Community gewählt. Allerdings können weitere Kosten entstehen – meist für die Netzwerkintegration, den Endbenutzer- und IT-Support sowie andere Dienstleistungen, die üblicherweise in proprietärer Software enthalten sind. Insgesamt sollte diese Entscheidung mit dem Geschäftsszenario und der Wahrscheinlichkeit einer Verlagerung der Workloads abgewogen werden.
Die Wahl einer Bereitstellungsplattform wie Red Hat OpenShift, die in allen Umgebungen verbreitet ist, ist wesentlich, um Portabilität und Interoperabilität in Multi-Cloud- und lokal Umgebungen zu erreichen. Gut konzipierte Lösungen nutzen Container als gemeinsame Bereitstellungseinheit, da Container eine geringe Größe aufweisen und von den meisten Betriebssystemen, Cloud-Service-Anbietern und Infrastrukturplattformen weitgehend unterstützt werden.
Container wie Docker entkoppeln Workloads von der zugrundeliegenden, hostenden Infrastruktur. Dadurch können containerisierte Workloads auf jede Plattform portiert werden, die eine kompatible Containerlaufzeit hostet.
Eine Container-Orchestrierungsplattform wie Kubernetes automatisiert die Bereitstellung von Anwendungen in Cloud-Umgebungen. Sie kann auch containerisierte Workloads verwalten. Kubernetes ist eine Open-Source-Plattform zum Bereitstellen und Verwalten von containerisierten Workloads, die auf jedem von Kubernetes Container Runtime Interface (CRI) unterstützten Container bereitgestellt werden können. Kubernetes und von Kubernetes abgeleitete Managementplattformen werden zur Verwaltung containerisierter Workloads in öffentlichen und Private Clouds sowie in lokalen Infrastrukturen eingesetzt.
Die Konfiguration und Bereitstellung auf verschiedenen Clouds kann eine Herausforderung sein und der Betrieb schon an Tag 2 zu Überforderungen führen. Cloud-agnostische Tools wie Ansible, Terraform, Chef, Puppet sind ein Muss. Ansible ist ein Open Source-IT-Automatisierungstool, das die Bereitstellung, das Konfigurationsmanagement, die Anwendungsbereitstellung und die Orchestrierung in der Cloud und lokal automatisiert. Sie können damit die Installation von Software automatisieren, Infrastrukturen bereitstellen und sogar die Sicherheit und Compliance durch rechtzeitiges Patchen von Systemen verbessern.
Die manuelle Bereitstellung von Hunderten oder Tausenden von Servern ist nicht praktikabel. Aus diesem Grund werden Ansible-Playbooks von Unternehmen bevorzugt, die ihre IT schnell und zuverlässig skalieren möchten. Mit einem Ansible-Playbook können Sie eine Instanz erstellen und dann sofort dieselbe Instanz oder eine beliebige Anzahl zusätzlicher Server verwenden, die dieselben Infrastrukturparameter verwenden.
Die Konfiguration einer verteilten Cloud, die es Ihnen ermöglicht, Cloud-Services überall dort zu nutzen, wo Sie sie benötigen, und Workloads in lokalen Umgebungen, Edge Computing-Umgebungen und Public Cloud-Umgebungen von jedem Public Cloud-Provider bereitzustellen, zu verwalten und zu steuern. IBM Cloud Satellite bietet Cloud-Services, APIs, Zugriffsrichtlinien, Protokollierung und Überwachung an allen Standorten. Dies ermöglicht alle Vorteile eines cloudbasierten Dienstes für Ihre lokale Infrastruktur und bietet die Flexibilität, diese Workloads je nach Richtlinie in Clouds anderer Anbieter zu verschieben. Mit der zunehmenden Verbreitung von Edge-Geräten und dem enormen Anstieg der Datenmenge ist die Verlagerung der Rechenleistung in die Nähe der Datengravitation kostengünstiger. Außerdem bietet es mehr Sicherheit und vereinfachte Tag-2-Abläufe.
Die Sicherheit ist zwar eine separate Säule, aber sie durchdringt jeden Aspekt des Cloud Computing, unabhängig davon, ob es sich um eine Private Cloud, eine Public Cloud oder eine lokale Infrastruktur handelt. Die Flexibilität beim Verschieben von Workloads in verschiedene Umgebungen geht mit zusätzlichen Sicherheitsherausforderungen einher. Sicherheit darf nicht zugunsten der Portabilität geopfert werden. Man muss eine geschichtete, tiefgreifende Sicherheitsstrategie verfolgen, die sich über die gesamte Infrastruktur, den Anwendungsstack und den Lebenszyklus erstreckt.