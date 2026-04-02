Hybrid ist die Fähigkeit, Workloads in und über eine oder mehrere öffentliche Clouds, private Clouds und On-Premises auszuführen. Hybrid Cloud bietet Orchestrierung, Verwaltung und Anwendungsportabilität über öffentliche, private und lokale Infrastrukturen. Daraus entsteht eine einzige, einheitliche und flexibel verteilte Rechenumgebung, in der ein Unternehmen seine traditionellen oder cloudnativen Workloads nach dem am besten geeigneten Rechenmodell ausführen und skalieren kann.

Portierbarkeit ist die Fähigkeit, Workloads und Daten zwischen Cloud Computing-Umgebungen zu verschieben, was die Migration von einer Public Cloud zur anderen oder sogar zu einer Private Cloud ermöglicht, ohne dass eine (erhebliche) Neukonfiguration der Workload erforderlich ist.

Die Kombination aus hybriden und portierbaren Prinzipien erleichtert die Interoperabilität. Dies umfasst Plattform, Daten und Anwendung. Anwendungen, die nach Designprinzipien entwickelt wurden, weisen eine höhere Interoperabilität auf.

Unternehmen setzen auf Multi-Cloud-Strategien, um eine Anbieterbindung zu vermeiden, oder aufgrund von Anforderungen an den Datenstandort. Außerdem möchten sie die Möglichkeit haben, Workloads zu verschieben oder von einer Cloud in eine andere zu migrieren oder Anwendungen auf mehreren Clouds auszuführen. Die Entwicklung von Cloud-Anwendungen unter Berücksichtigung von Portabilität und Interoperabilität ist für solche Unternehmen von entscheidender Bedeutung.