Beispiele für Betriebsmodelle sind „You build it you run it“ oder die Einführung einer Site Reliability Engineering Vorgehensweise. Diese und andere Betriebsmodelle hängen davon ab, die Bedürfnisse und den Kontext des Unternehmens, der Kunden, der Administratoren und der Entwicklungsteams zu verstehen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Betriebsmodelle kontinuierlich bewertet, angepasst und auf die Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten werden sollten, wobei Faktoren wie Branchen, regulatorische Anforderungen, bestehende Lösungen und Benutzerziele berücksichtigt werden.