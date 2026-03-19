Die Säule FinOps und Nachhaltigkeit enthält Praktiken und Leitlinien zur Entwicklung von Lösungen, die kosten- und ressourceneffizient sind.

FinOps konzentriert sich auf die Abstimmung funktionsübergreifender Teams aus Finanzen, IT und Wirtschaft, um die Wirtschaftlichkeit von Technologieressourcen einschließlich Cloud zu definieren und zu verfolgen. Inspiriert von der Denkweise und der Zusammenarbeit, die DevOps für die Entwicklung und den Betrieb von Software eingeführt hat, zielt FinOps darauf ab, Team-Silos aufzulösen, um Kosten, Nutzung, Kapazität und Effizienz der Ressourcennutzung transparent zu erfassen, zu verfolgen und vorherzusagen und so Geschäftswertziele und Leistungsanforderungen in Einklang zu bringen. Im Rahmen des Well Architected Frameworks konzentriert sich FinOps darauf, Teams bei datengestützten Entscheidungen für die Cloud-Einführung zu unterstützen, indem es Wege aufzeigt, wie Effizienz bei gleichzeitiger Einhaltung der geltenden Vorschriften gewährleistet werden kann.

Einige Schwerpunktbereiche von FinOps for Cloud können Folgendes umfassen:

Kostenoptimierung: Fokus auf die Reduzierung der Cloud-Kosten durch optimale Dimensionierung oder Anwendung von Governance zur Verwaltung von Cloud-Instanzen.

Kostenmanagement: Fokus auf das Verstehen und Zuordnen von Kosten mittels Tagging, Showback und/oder Chargeback.

Nachhaltigkeit ist ein verwandtes Gebiet, das sich mit Möglichkeiten zur Reduzierung der negativen Umweltauswirkungen von Aktivitäten wie ITOps befasst. Dies ist eine natürliche Erweiterung des Ziels von FinOps, effizient zu entwerfen, da die Optimierung der Ressourcennutzung auch die Umwelt- und Sozialkosten der Entwicklung, des Betriebs und der Rückgewinnung von Ressourcen positiv beeinflusst. Beispielsweise können Unternehmen durch den Verzicht auf nicht benötigte Cloudinstanzen die Nutzung von Dienstprogrammen reduzieren, die Nutzung und Wiederverwendung von Ressourcen verbessern und einen nachhaltigen Konsum fördern.

Mögliche Schwerpunkte im Bereich Nachhaltigkeit für Cloud sind beispielsweise: