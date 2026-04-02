Die typische Vorgehensweise bei Leistungstests folgt dem vereinfachten Muster „Messung der Reaktionszeiten bei vorgegebenen Lasten/Durchsätzen“. Dieser Ansatz beantwortet die Frage, ob die Reaktionszeit der Haupttransaktionen bei Spitzenwerten die bestehenden Service Level Agreements (SLA) erfüllt. Meist beschränken sich die getesteten Größen auf „niedrig“, „Spitze“ und „Belastung“. Dieser Ansatz kann die Frage nach den Reaktionszeiten bei typischen Belastungen beantworten, aber er vermittelt kein vollständiges Bild der Systemleistung in verschiedenen Situationen.

Der fortgeschrittenere Ansatz *Exploratory Performance Testing* zielt darauf ab, den *Performance Snapshot* der getesteten Lösung zu erstellen. Das Snapshot enthält einen umfassenden Satz von Leistungskennzahlen, die im breitesten unterstützten Lastspektrum gesammelt werden – von Einzelbenutzermessungen bis zu den Lasten nach dem Breakpoint (sofern möglich, außer wenn das System abstürzt). Dazu gehört eine Sammlung der Reaktionszeiten der Transaktionen, der Transaktions- und Datendurchsätze sowie der Ressourcenverbrauchsdaten, die unter steigenden Lastbedingungen erhoben werden. Unter „Transaktion“ verstehen wir eine endliche Arbeitseinheit des Systems – von Makrotransaktionen wie Login oder Kontoaktualisierung bis hin zu einzelnen Untertransaktionen (wie dem Authentifizierungsaufruf innerhalb der Login-Transaktion) oder einfachen HTTP-Anfragen.

Der umfassende Datensatz mit Leistungsdaten, der Leistungssnapshot, enthält die oben genannten Leistungsmetriken für den Bereich niedriger Last, den sogenannten „linearen“ Lastbereich (in dem die einzelnen verarbeiteten Threads die Anwesenheit der anderen nicht spüren und die Antwortzeiten mit zunehmender Last nicht ansteigen), den Bereich, in dem die Antwortzeiten mit zunehmender Last ansteigen, die Sättigungspunkte, an denen der Durchsatz mit zunehmender Last nicht mehr steigt und ein Sättigungsniveau erreicht, und den Bereich nach dem Erreichen des Breakpoints, in dem die Leistung abnimmt, nachdem der Durchsatz das Maximum erreicht hat und die Antwortzeiten die SLA-Werte überschreiten.

Die Abdeckung des gesamten Lastbereichs erfordert von den Testteams in der Regel nicht mehr Aufwand als die bloßen Tests in den Größenordnungen „Spitzen“ und „Belastung“ und die Dauertests, da dieselben Testskripte verwendet werden (der Hauptaufwand besteht in der Regel darin, diese Skripte zu erstellen). Die Erstellung eines solchen Leistungssnapshots hat jedoch folgende Vorteile: