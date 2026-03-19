Das obige Diagramm veranschaulicht, wie die Komponenten von WCA for Z zusammenarbeiten, um Entwicklern die Konvertierung von COBOL-Quellcode in Java zu ermöglichen.

Architekten verwenden die Funktionen von ADDI, um den COBOL-Code zu verstehen. Dieses Produkt läuft in einer Windows-VM und scannt den Quellcode, um Architekten Anwendungserkenntnisse zu liefern. Die Analyse des Quellcodes wird in einem Projekt gespeichert, auf das Architekten über ein Eclipse-basiertes Tool zugreifen können. Mit diesem Tool können Architekten verschiedene Aufgaben ausführen, z. B. die Beziehungen zwischen verschiedenen Programmen visualisieren, Berichte ausführen und Code durchsuchen. Dieses Tool dient Architekten dazu, mit der Modernisierung einer monolithischen COBOL-Anwendung zu beginnen, indem potenzielle zu überarbeitende Geschäftsdienste identifiziert werden, mit der Option, sie mithilfe von generativer KI in Java zu konvertieren.

ADDI sendet die Ergebnisse seiner Analyse an die Metadatenbank, die wiederum dem vom IBM watsonx Code Assistant Service verwendeten Datensatz hinzugefügt werden.

Der COBOL-Entwickler verwendet den Refactoring Assistant, um mit der Extraktion des COBOL-Geschäftsdiensts zu beginnen, den der Architekt aus einer monolithischen Anwendung identifiziert hat. Der Refactoring Assistant ist ein containerbasiertes Produkt, das in einer Linux-VM läuft. Er verfügt über eine Web-Benutzeroberfläche für Entwickler zur Visualisierung und Auswahl von relevantem Code, um einen neuen COBOL-Dienst zu erstellen, der eine Geschäftsfunktion aus vielen verschiedenen bestehenden Programmen umfasst. Der Refactoring Assistant stellt eine sichere Verbindung zu ADDI her, um auf die Analyse der COBOL-Anwendung in der ADDI-Datenbank zuzugreifen.

Nachdem der COBOL-Entwickler den gesamten Code ausgewählt hat, kann er das neue COBOL-Programm auf seine Workstation exportieren, um in einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) fortzufahren.

Die überarbeiteten COBOL-Paragraphen werden im Services Repo gespeichert und Java-Entwicklern zur Konvertierung zur Verfügung gestellt.

Der Java-Entwickler verwendet Z Open Editor in VS Code, um eine Verbindung zum WCA for Z-Service in der IBM Cloud herzustellen. Dieser Service wird über ein IBM Cloud-Konto bereitgestellt und bietet Zugriff auf das Foundation Model. Mit Z Open Editor kann der Java-Entwickler den Code wie folgt konvertieren und generieren: Zunächst wählt der Java-Entwickler einen COBOL-Absatz in VS Code aus und sendet dessen Inhalt an den WCA for Z-Dienst zur Konvertierung in Java-Klassendefinitionen. Später wählt er einzelne Java-Klassen in VS Code aus, für die der WCA for Z-Dienst Java-Codezeilen generieren soll.

In beiden oben genannten Fällen verwendet der WCA for Z-Dienst sein Code LLM zur Inhaltsgenerierung. Das Code LLM ist ein generatives KI-Basismodell, das in vielen Programmiersprachen trainiert und auf die Umwandlung von COBOL in Java abgestimmt ist.