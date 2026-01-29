Eine der aufregendsten Entwicklungen bei LLMs ist das Konzept der Agenten, auch bekannt als Assistenten. Dabei handelt es sich um spezialisierte Versionen von Large Language Models (LLMs), die vorab einem Prompt unterzogen und auf bestimmte Aufgaben abgestimmt sind. Hier erkunden wir, wie solche Agenten zur Unterstützung von Rollen in der Softwareentwicklung eingesetzt werden können.

Ein KI-Agent ist im Grunde ein virtueller Assistent, der mit KI-Funktionen ausgestattet ist. Diese Agenten sind darauf ausgelegt, natürliche Sprache zu verstehen und zu verarbeiten, sodass sie auf natürliche und intuitive Weise mit Menschen interagieren können. Was diese KI-Agenten auszeichnet, ist ihre Spezialisierung. Im Gegensatz zu universellen KI-Modellen werden KI-Agenten auf spezifische Aufgaben trainiert, die für eine bestimmte Rolle relevant sind.

Beispielsweise würde ein KI-Agent für Produktverantwortliche darauf trainiert, bei Aufgaben wie Marktanalysen, Priorisierung von Funktionen und Erstellung von Business Cases zu unterstützen. Ein KI-Agent für Entwickler wäre dagegen in der Lage, die Codegenerierung zu automatisieren, vorhandenen Code zu optimieren und bei der Identifizierung von Fehlern zu helfen.

Diese Spezialisierung ergibt sich aus der Vorab-Anregung und Feinabstimmung der LLMs anhand von Daten, die für die Rolle relevant sind, die sie unterstützen sollen. Dies könnte bedeuten, dass der KI-Agent auf einem Datensatz mit Code für einen Entwickler-KI-Agenten oder auf einem Datensatz mit Forschung und Funktionen für einen Produktverantwortlichen-KI-Agenten trainiert wird.

KI-Agenten revolutionieren die Arbeitsweise von Softwareentwicklungsteams. Durch die Bereitstellung rollenspezifischer Unterstützung können sie die Produktivität steigern, die Fehlerwahrscheinlichkeit verringern und es den Teammitgliedern ermöglichen, sich auf komplexere und kreativere Aufgaben zu konzentrieren. Da sich diese KI-Agenten weiterentwickeln, versprechen sie eine Zukunft, in der jedes Mitglied eines Softwareentwicklungsteams einen personalisierten KI-Assistenten hat, der den Entwicklungsprozess effizienter und effektiver macht.

Durch die Kombination von Retrieval Augmented Generation und Internet-/Code-/Korpus-Suchtechniken mit Feinabstimmung und dynamischer Eingabeaufforderung können sehr leistungsstarke rollenspezifische Agenten erzeugt werden.