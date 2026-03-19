Die Anwendung generativer KI in der Anwendungsentwicklung birgt potenziell erhebliche Vorteile:

Konstanz : Durch den Einsatz generativer KI zur Überprüfung und Überarbeitung von Code können Entwickler konstante Codierungsstandards aufrechterhalten, so dass Probleme bei der Software leichter zu beheben und zu warten sind.

: Durch den Einsatz generativer KI zur Überprüfung und Überarbeitung von Code können Entwickler konstante Codierungsstandards aufrechterhalten, so dass Probleme bei der Software leichter zu beheben und zu warten sind. Optimierte Kreativität : Generative KI kann geringwertige Aufgaben automatisieren, so dass sich die Entwickler auf komplexere Arbeiten konzentrieren können, was zu kürzeren Entwicklungszyklen und häufigeren Änderungen führt.

: Generative KI kann geringwertige Aufgaben automatisieren, so dass sich die Entwickler auf komplexere Arbeiten konzentrieren können, was zu kürzeren Entwicklungszyklen und häufigeren Änderungen führt. Kompetenzerweiterung: Generative KI kann für Nachwuchsentwickler als Mentor fungieren, sodass diese auf der Ebene von versierten Fachkräften oder sogar Experten arbeiten können.

Die Anwendung generativer KI zur Überprüfung, Umstrukturierung und Anwendung unternehmensweiter Codierungsstandards auf Software hat eine gesteigerte Konstanz der Software zur Folge, z. B. gemeinsame Ansätze zur Lösung wiederkehrender Probleme, eine einheitliche Codestruktur, selbstdokumentierenden Code usw., unabhängig davon, welcher Entwickler den Code geschrieben hat. Dies wiederum erleichtert die Fehlersuche und die Wartung der Anwendung, da die Wartungsmitarbeiter nicht erst die Struktur und die Eigenheiten der verschiedenen Codeabschnitte verstehen müssen.

Wie auch in anderen Bereichen hat die generative KI das Potenzial, Anwendungsentwickler von Aufgaben mit geringem Wert zu befreien, wie dem Schreiben von einfachem Code oder dem Identifizieren der Quelle eines problematischen Fehlers. Da Entwickler mehr Zeit für wichtige Aufgaben haben, können sie kürzere Entwicklungszyklen, mehr Funktionalität pro Softwareversion und kleinere, häufigere Änderungen realisieren.

Außerdem kann die Verwendung generativer KI bei der Anwendungsentwicklung die Fähigkeiten von Entwicklern erweitern, sodass unerfahrene Entwickler auf Fachkraft- oder sogar Expertenniveau arbeiten können. Erfahrene Entwickler können das Modelltraining in ihre Release-Zyklen einbauen und bei der Verbesserung des Codes führende Praktiken einbeziehen. Generative KI fungiert als fachkundiger Mentor für Nachwuchskräfte, wodurch leitende Entwickler sich auf andere Aufgaben konzentrieren können und das Qualifikationsniveau des gesamten Entwicklungsteams verbessert wird.