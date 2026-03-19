Der IBM watsonx Code Assistant (WCA) für Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) entmystifiziert den Prozess der Erstellung von Ansible-Playbooks mit Inhaltsempfehlungen, die auf generativer KI basieren. WCA für RHAL wurde speziell zur Beschleunigung der Automatisierung entwickelt und liefert Inhaltsempfehlungen, die gängigen Praktiken entsprechen, Fehler reduzieren und die Konstanz der Aufgaben, Rollen und Playbooks von Ansible verbessern. WCA für RHAL kann auch Inhalte auf Basis von natürlichsprachlichen Anfragen in einfachem Englisch generieren und so den Zugriff auf Automatisierungen im Unternehmen skalieren und erweitern.
WCA für RHAL verwendet ein IBM Granite Large Language Model (LLM), das auf umfangreichen Datensätzen von Ansible-Playbooks trainiert wurde. Das LLM kann anhand von unternehmensinternen Daten angepasst werden, um die Feinheiten der Syntax und Struktur der Automatisierung zu verstehen. Benutzer können Vorschläge unverändert annehmen oder die Inhaltsempfehlungen genau an ihre Bedürfnisse anpassen, was die Time-to-Value für Automatisierung weiter verringert und Entwicklungszyklen durch KI-generierte Inhaltsempfehlungen beschleunigt.
WCA für RHAL besteht aus folgenden Komponenten (siehe obiges Diagramm):
Ein Ansible Playbook enthält den Code, der benötigt wird, um Automatisierungen auf verwalteten Knoten und Endgeräten auszuführen, z. B. Servern, Containern, Netzwerkgeräten und Cloud-Diensten.
Das Playbook Source Code Management (SCM) ist der Ort, an dem alle Produktions- und Entwicklungszweige der Ansible-Playbooks verwaltet werden. Es gibt zwar viele SCM-Lösungen, aber auf Git basierende Lösungen werden am häufigsten verwendet und daher in der folgenden Diskussion vorausgesetzt.
Die Ansible Automatisierungsplattform von Red Hat umfasst die Ansible Core Engine, Linting-Service, Management-Dienste zur Bereitstellung und Benutzeroberflächen zum Ausführen und Troubleshooting von Ansible Playbooks. Es ist so konfiguriert, dass aktualisierte Playbooks per Zusammenführung aus SCM abgerufen werden.
Red Hat Ansible Lightspeed ist eine IBM watsonx.ai Anwendung, die natürliche Spracheingaben und Codekontext liest und diese an den IBM watsonx Code Assistant Service zum Abgleich mit dem Foundation Model sendet. Sie generiert Informationen zur Inhalts- und Übereinstimmungsprüfung, die es an VS Code zurücksendet.
IBM watsonx Code Assistant Service (WCA für RHAL) ist eine IBM watsonx.ai Anwendung, die Promptanfragen von Red Hat Ansible Lightspeed erhält und einen Abgleich mit einem Large Language Model (LLM) durchführt. WCA für RHAL kann das LLM auch mit zusätzlichen Ansible Playbook-Datensätzen trainieren. IBM watsonx Code Assistant und Red Hat Ansible Lightspeed arbeiten zusammen, um vollständige und präzise Vorschläge zur Inhaltserstellung bereitzustellen, die führenden Praktiken entsprechen.
Das Code Large Language Model (LLM) ist ein Foundation Model für die Inhaltserstellung, das auf dem Granite-Modell für Ansible von IBM basiert. Es kann so trainiert werden, dass es zusätzlichen Playbook-Code enthält, der von Anbietern oder Unternehmensanwendern erstellt wurde.
Das obige Diagramm veranschaulicht, wie die Komponenten von WCA für RHAL zusammenarbeiten, um Zeit zu sparen und die Konstanz von Ansible Playbooks zu verbessern.