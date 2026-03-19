Der IBM watsonx Code Assistant (WCA) für Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) entmystifiziert den Prozess der Erstellung von Ansible-Playbooks mit Inhaltsempfehlungen, die auf generativer KI basieren. WCA für RHAL wurde speziell zur Beschleunigung der Automatisierung entwickelt und liefert Inhaltsempfehlungen, die gängigen Praktiken entsprechen, Fehler reduzieren und die Konstanz der Aufgaben, Rollen und Playbooks von Ansible verbessern. WCA für RHAL kann auch Inhalte auf Basis von natürlichsprachlichen Anfragen in einfachem Englisch generieren und so den Zugriff auf Automatisierungen im Unternehmen skalieren und erweitern.

WCA für RHAL verwendet ein IBM Granite Large Language Model (LLM), das auf umfangreichen Datensätzen von Ansible-Playbooks trainiert wurde. Das LLM kann anhand von unternehmensinternen Daten angepasst werden, um die Feinheiten der Syntax und Struktur der Automatisierung zu verstehen. Benutzer können Vorschläge unverändert annehmen oder die Inhaltsempfehlungen genau an ihre Bedürfnisse anpassen, was die Time-to-Value für Automatisierung weiter verringert und Entwicklungszyklen durch KI-generierte Inhaltsempfehlungen beschleunigt.

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