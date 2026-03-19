Wenn Sie ein Modell auswählen wollen, das für Ihr Projekt gut geeignet ist, spielen viele Faktoren eine Rolle.

Die Lizenz des Modells kann die Verwendung des Modells einschränken. Zum Beispiel kann die Lizenz eines Modells verhindern, dass es als Teil einer kommerziellen Anwendung verwendet wird.

Die zum Trainieren des Modells verwendeten Daten haben einen direkten Einfluss darauf, wie gut das Modell für eine bestimmte Anwendung eingesetzt werden kann, und beeinflussen maßgeblich das Risiko, dass das Modell unsinnige, anstößige oder unerwünschte Antworten generiert. Ebenso können Modelle, die mit urheberrechtlich geschützten oder privaten Daten trainiert wurden, ihre Benutzer rechtlich haftbar machen. IBM gewährleistet volle Transparenz der Trainingsdaten und stellt eine Haftungsfreistellung gegen Rechtsansprüche im Zusammenhang mit seinen Modellen sicher.

Die Größe des Modells, also mit wie vielen Parametern es trainiert wurde, und die Größe seines Kontextfensters, also welche Länge an Textpassagen das Modell akzeptiert, beeinflusst die Modellleistung, den Ressourcenbedarf und damit auch die Kosten und den Durchsatz. Auch wenn es verlockend sein mag, dem Ansatz „je größer, desto besser“ zu folgen und ein Modell mit 20 Milliarden Parametern zu wählen, rechtfertigen der Ressourcenbedarf und die (gegebenenfalls vorhandene) Verbesserung der Genauigkeit dies möglicherweise nicht. Aktuelle Studien haben gezeigt, dass kleinere Modelle bei einigen Lösungen deutlich besser abschneiden als größere.

Jede Feinabstimmung, die an einem Modell vorgenommen wird, kann sich auf seine Eignung für eine Aufgabe auswirken. IBM bietet beispielsweise zwei Versionen des Granite-Modells an: eine, die auf allgemeine Chat-Anwendungen abgestimmt ist, und eine andere, die auf die Befolgung von Anweisungen abgestimmt ist.

Weitere Überlegungen bei der Auswahl eines Modells sind: