Agentische KI-Systeme sind in der Lage, Aufgaben im Namen eines Benutzers oder eines anderen Systems autonom zu planen und auszuführen; wodurch agentische KI-Systeme in der Lage sind, eine viel größere Bandbreite an Aufgaben und viel komplexere Aufgaben zu bewältigen als einfache Chatbots oder Informationsanwendungen.
Agentische KI-Systeme vereinen die Vielseitigkeit und Flexibilität großer Sprachmodelle (LLMs) mit der Präzision traditioneller Programmiermodelle. Agentische KI-Systeme sind in der Lage, autonom Aufgaben im Namen eines Benutzers oder eines anderen Systems zu planen und auszuführen. Agentische KI-Systeme lösen komplexe Probleme, indem sie sie in eine Reihe kleinerer Aufgaben zerlegen und verfügbare Tools verwenden, um mit externen Systemen zu interagieren oder Rechenaufgaben auszuführen.
Diese Funktionen ermöglichen es agentischen KI-Systemen, ein weitaus größeres Spektrum an Aufgaben und weitaus komplexere Aufgaben zu bewältigen als nur LLMs allein. Wenn Sie beispielsweise ein LLM auffordern würden, eine Kaufempfehlung für ein bestimmtes Auto abzugeben, würde das Modell pflichtgemäß eine Liste von Empfehlungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt des Trainings des Modells verfügbaren Daten erstellen. Andererseits könnte eine agentische KI-Lösung Sie nach zusätzlichen Details zur Nutzung des Fahrzeugs fragen (Vergnügen, Pendeln zur Arbeit, Transport schwerer Lasten) und Sie darüber informieren, dass bis zum Ende des Monats ein Rabatt des Herstellers gewährt wird.
Ein agentisches KI-System besteht aus folgenden Komponenten:
Agenten haben ihre eigene konzeptionelle Architektur, die in der Abbildung unten veranschaulicht wird.
Agenten bestehen aus folgenden Kernkomponenten:
Zusätzliche Komponenten, die in der Abbildung nicht dargestellt sind, können hinzugefügt werden, um die operative Agentenverwaltung, Leistung und Sicherheitskontrollen wie Identitätsverbreitung und Schutz vor Datenlecks zu ermöglichen.
Das folgende Diagramm illustriert den Fluss von Steuerung und Information durch die konzeptuelle Architektur.
Das obige Diagramm veranschaulicht die Zuordnung von IBM Produkten zur agentischen KI-Architektur.
Watsonx Orchestrate ist eine umfassende agentische KI-Lösung, die Folgendes kombiniert:
Der watsonx.ai Agent Builder ist ein Low-Code-/No-Code-Tool, mit dem Entwickler Agenten erstellen und Tools mithilfe vorkonfigurierter/vorgefertigter Abläufe definieren und verwalten können.
Die Agentenorchestrierung kann mit verschiedenen Ansätzen implementiert werden. Bei einem zentralisierten Orchestrierungsansatz wird eine einzige Master-Orchestrierungskomponente verwendet, um die Aktionen aller anderen Agenten im System zu steuern. Eine einzige Konfigurations- und Verwaltungsstelle macht das Gesamtsystem einfach zu verwalten und zu kontrollieren und erleichtert die Fehlerbehebung. Der Nachteil ist, dass ein einziger Kontrollpunkt zu einem Engpass werden und zu Problemen bei der Skalierbarkeit führen kann, wenn das Anfragevolumen und/oder die Anzahl der Agenten steigt.
Ein dezentraler Orchestrierungsansatz implementiert eine Aufgabenwarteschlange, bei der Agenten Aufgaben abziehen und Ergebnisse posten und mehrteilige Aufgaben untereinander routen; ähnlich wie ein Blackboard-System. Dezentrale Orchestrierungslösungen sind hoch robust und fehlertolerant, sind aber schwer zu entwerfen und zu beheben, da die Systeme größer werden und größere Funktionen erhalten.
Ein hierarchischer Orchestrierungsansatz schließlich kombiniert Elemente des zentralisierten und des dezentralen Ansatzes. Bei der hierarchischen Orchestrierung wird ein Master-Orchestrator eingesetzt, um die Aktionen von übergeordneten Agenten zu koordinieren, die wiederum andere Agenten aufrufen können, um komplexe Aufgaben zu erledigen. Dadurch bleibt ein Großteil der einfachen Verwaltung und Kontrolle eines zentralisierten Ansatzes erhalten, gleichzeitig wird jedoch das Risiko verringert, dass die zentrale Steuerungskomponente bei hohem Anfrageaufkommen und/oder einer großen Anzahl von Agenten zu einem Engpass wird.
Die Granularität eines KI-Agenten bezieht sich auf die Komplexität der Aufgaben, die der Agent ausführen kann. Ein Agent mit hoher Granularität kann viele Aufgaben oder eine kleine Anzahl von Aufgaben sehr detailliert ausführen, während ein Agent mit niedriger Granularität möglicherweise nur in der Lage ist, eine kleine Anzahl oder sogar nur eine einzige Aufgabe mit geringer Detailgenauigkeit zu erledigen. Um das klarer zu machen, ziehen Sie einen Kundenservice in Betracht. Ein Agent mit geringer Granularität kann möglicherweise nur einfache Fragen zu einem Produkt beantworten (z. B. „Gibt es das auch in Schwarz?“), wohingegen ein Agent mit hoher Granularität in der Lage ist, lokale Bestände zu prüfen und die Lieferung des Produkts zum Kunden nach Hause zu veranlassen.
Designer von agentischen Lösungen müssen entscheiden, wie granulär die einzelnen Agenten im System gestaltet werden, z. B. wenn sie eine kleine Anzahl von hochgranularitätsfähigen Agenten oder eine größere Anzahl von niedriggranularitätsfähigen Agenten haben. Die weitreichenden Funktionen von Agenten mit hoher Granularität gehen mit einem höheren Bedarf an Ressourcen und einer längeren Bearbeitungszeit für Aufgaben einher. Agenten mit niedriger Granularität sind zwar weniger leistungsfähig, benötigen aber aufgrund ihres engen Fokus weniger Rechenressourcen und erledigen ihre Aufgaben im Allgemeinen viel schneller.
Obwohl das „richtige“ Granularitätsniveau noch unbekannt ist, deuten frühe Erfahrungen darauf hin, dass die Erstellung von Agenten mit niedriger Granularität, die auf fokussierte Geschäftsprozesse abgestimmt sind, z. B. Purchase_Order_Processing_Agent, ein gutes Gleichgewicht zwischen Ressourcenanforderung, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Lösungskomplexität schafft. Die Agenten mit niedriger Granularität können dann in statische Workflows integriert oder von Agenten mit hoher Granularität als Teil eines größeren Prozesses aufgerufen werden.
Die Entwickler von agentischer KI-Lösungen müssen ein Gleichgewicht zwischen Agenten finden, die vordefinierten, statischen Prozessen und Workflows folgen, und solchen, bei denen Workflows dynamisch als Reaktion auf Prompts generiert werden. Auch wenn es keine richtige oder falsche Antwort gibt, wird Architekten empfohlen, die folgenden Empfehlungen und Überlegungen zu berücksichtigen:
Statische Workflows sollten für Geschäftsprozesse verwendet werden, die aus mehreren komplexen Schritten bestehen, die Wissensbereiche überschreiten (z. B. Recht und Rechnungswesen) oder die der Aufsicht von Aufsichtsbehörden unterliegen. Die Verwendung statischer Workflows bietet Architekten in diesen Fällen mehrere Vorteile: