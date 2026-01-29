Orchestrierungsstrategie

Die Agentenorchestrierung kann mit verschiedenen Ansätzen implementiert werden. Bei einem zentralisierten Orchestrierungsansatz wird eine einzige Master-Orchestrierungskomponente verwendet, um die Aktionen aller anderen Agenten im System zu steuern. Eine einzige Konfigurations- und Verwaltungsstelle macht das Gesamtsystem einfach zu verwalten und zu kontrollieren und erleichtert die Fehlerbehebung. Der Nachteil ist, dass ein einziger Kontrollpunkt zu einem Engpass werden und zu Problemen bei der Skalierbarkeit führen kann, wenn das Anfragevolumen und/oder die Anzahl der Agenten steigt.

Ein dezentraler Orchestrierungsansatz implementiert eine Aufgabenwarteschlange, bei der Agenten Aufgaben abziehen und Ergebnisse posten und mehrteilige Aufgaben untereinander routen; ähnlich wie ein Blackboard-System. Dezentrale Orchestrierungslösungen sind hoch robust und fehlertolerant, sind aber schwer zu entwerfen und zu beheben, da die Systeme größer werden und größere Funktionen erhalten.

Ein hierarchischer Orchestrierungsansatz schließlich kombiniert Elemente des zentralisierten und des dezentralen Ansatzes. Bei der hierarchischen Orchestrierung wird ein Master-Orchestrator eingesetzt, um die Aktionen von übergeordneten Agenten zu koordinieren, die wiederum andere Agenten aufrufen können, um komplexe Aufgaben zu erledigen. Dadurch bleibt ein Großteil der einfachen Verwaltung und Kontrolle eines zentralisierten Ansatzes erhalten, gleichzeitig wird jedoch das Risiko verringert, dass die zentrale Steuerungskomponente bei hohem Anfrageaufkommen und/oder einer großen Anzahl von Agenten zu einem Engpass wird.

Granularität des Agenten

Die Granularität eines KI-Agenten bezieht sich auf die Komplexität der Aufgaben, die der Agent ausführen kann. Ein Agent mit hoher Granularität kann viele Aufgaben oder eine kleine Anzahl von Aufgaben sehr detailliert ausführen, während ein Agent mit niedriger Granularität möglicherweise nur in der Lage ist, eine kleine Anzahl oder sogar nur eine einzige Aufgabe mit geringer Detailgenauigkeit zu erledigen. Um das klarer zu machen, ziehen Sie einen Kundenservice in Betracht. Ein Agent mit geringer Granularität kann möglicherweise nur einfache Fragen zu einem Produkt beantworten (z. B. „Gibt es das auch in Schwarz?“), wohingegen ein Agent mit hoher Granularität in der Lage ist, lokale Bestände zu prüfen und die Lieferung des Produkts zum Kunden nach Hause zu veranlassen.

Designer von agentischen Lösungen müssen entscheiden, wie granulär die einzelnen Agenten im System gestaltet werden, z. B. wenn sie eine kleine Anzahl von hochgranularitätsfähigen Agenten oder eine größere Anzahl von niedriggranularitätsfähigen Agenten haben. Die weitreichenden Funktionen von Agenten mit hoher Granularität gehen mit einem höheren Bedarf an Ressourcen und einer längeren Bearbeitungszeit für Aufgaben einher. Agenten mit niedriger Granularität sind zwar weniger leistungsfähig, benötigen aber aufgrund ihres engen Fokus weniger Rechenressourcen und erledigen ihre Aufgaben im Allgemeinen viel schneller.

Obwohl das „richtige“ Granularitätsniveau noch unbekannt ist, deuten frühe Erfahrungen darauf hin, dass die Erstellung von Agenten mit niedriger Granularität, die auf fokussierte Geschäftsprozesse abgestimmt sind, z. B. Purchase_Order_Processing_Agent, ein gutes Gleichgewicht zwischen Ressourcenanforderung, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Lösungskomplexität schafft. Die Agenten mit niedriger Granularität können dann in statische Workflows integriert oder von Agenten mit hoher Granularität als Teil eines größeren Prozesses aufgerufen werden.

Statische und dynamische Workflows im Vergleich

Die Entwickler von agentischer KI-Lösungen müssen ein Gleichgewicht zwischen Agenten finden, die vordefinierten, statischen Prozessen und Workflows folgen, und solchen, bei denen Workflows dynamisch als Reaktion auf Prompts generiert werden. Auch wenn es keine richtige oder falsche Antwort gibt, wird Architekten empfohlen, die folgenden Empfehlungen und Überlegungen zu berücksichtigen: