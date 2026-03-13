Generierungsmodell wählen

Wenn Sie ein Modell auswählen wollen, das für Ihr Projekt gut geeignet ist, spielen viele Faktoren eine Rolle.

Die Lizenz des Modells kann die Verwendung des Modells einschränken. Zum Beispiel kann die Lizenz eines Modells verhindern, dass es als Teil einer kommerziellen Anwendung verwendet wird.

Der Datensatz, der zum Trainieren des Modells verwendet wird, hat einen direkten Einfluss darauf, wie gut das Modell für eine bestimmte Anwendung funktioniert, und wirkt sich erheblich auf das Risiko aus, dass das Modell unsinnige, beleidigende oder einfach unerwünschte Antworten erzeugt. Ebenso können Modelle, die mit urheberrechtlich geschützten oder privaten Daten trainiert wurden, ihre Benutzer rechtlich haftbar machen. IBM bietet vollständige Transparenz der Trainingsdaten und Freistellung von Rechtsansprüchen, die sich aus seinen Modellen ergeben.

Die Größe des Modells, die Anzahl der Parameter, mit denen es trainiert wird, und die Größe des Kontextfensters (wie lange Textpassagen kann das Modell akzeptieren) wirken sich auf die Modellleistung, den Ressourcenbedarf und den Durchsatz aus. Es ist zwar verlockend, der Philosophie „größer ist besser“ zu folgen und ein Modell mit 20 Milliarden Parametern zu wählen, aber der Ressourcenbedarf und die Verbesserung der Genauigkeit (wenn überhaupt) rechtfertigen dies möglicherweise nicht. Aktuelle Studien zeigen, dass kleinere Modelle bei einigen Lösungen deutlich besser abschneiden können als größere Modelle.

Jede Feinabstimmung, die an einem Modell vorgenommen wird, kann sich auf seine Eignung für eine Aufgabe auswirken. IBM bietet beispielsweise zwei Versionen des Granite-Modells an: eine, die auf allgemeine Chat-Anwendungen abgestimmt ist, und eine andere, die auf die Befolgung von Anweisungen abgestimmt ist.

Weitere Überlegungen bei der Auswahl eines Modells sind: