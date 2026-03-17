Das obige Diagramm zeigt die beiden Formen des Zusammenfassungsmusters. Die einfachste Form des Musters ist die Stuff Variante. In diesem Muster:

Der Inhalt eines Dokuments wird gelesen und in seiner Gesamtheit in einen LLM-Prompt kopiert. In der Regel wird eine Prompt-Vorlage verwendet, um den Inhalt mit Anweisungen und Schlüsselwörtern zu „verpacken“, damit das Zielmodell eine Zusammenfassung erstellen kann. Der resultierende Prompt wird an ein trainiertes LLM übermittelt, das als Antwort eine Zusammenfassung generiert.

Der Stuff Ansatz eignet sich hervorragend für kleine Dokumente, funktioniert aber nicht für Dokumente, die zu groß für das Kontextfenster des LLM oder für Sammlungen von Dokumenten sind. Glücklicherweise gibt es für diese Situationen die Map-Reduce Variante . In der Map Phase der Variante werden einzelne Dokumente und/oder Unterabschnitte von Dokumenten mit dem Stuff Ansatz in LLM-Prompts integriert. Die für die Dokumente und/oder Abschnitte zurückgegebenen Zusammenfassungen werden von der Anwendung aggregiert und dann an ein LLM (4) eingereicht, um eine Gesamtzusammenfassung der größeren Arbeit und/oder Dokumentensammlung zu erstellen. Es ist möglich, dasselbe LLM für die Map- und Reduce-Phasen zu verwenden, das Reduce-Modell muss allerdings öfter fein abgestimmt werden, um aggregierte Zusammenfassungen zu generieren, ohne wichtige Details zu verlieren.

Konzeptionell ähnelt die Zusammenfassung einer maschinellen Übersetzungsaufgabe: Das LLM soll ein langes Dokument in eine kürzere Zusammenfassung „übersetzen“. Daher sind Encoder-Decoder-Modelle wie BART und T5 gut für Zusammenfassungslösungen geeignet. Die Mehrheit der LLMs , die für Zusammenfassungen geeignet sind, wird geschult, indem sie einen oder mehrere öffentlich verfügbare Trainingssets aus Quellen wie Nachrichten, Wikipedia, Gesetzen und wissenschaftlichen Veröffentlichungen verwenden, generell benötigen sie aber eine Feinabstimmung, bevor sie akzeptable Zusammenfassungen für gezielte Geschäftsprozesse und Eingabedaten generieren können.

Ein komplexer Geschäftsprozess erfordert in der Regel mehrere, fein abgestimmte Modelle, um Zusammenfassungen für verschiedene Benutzergruppen zu erstellen. So würde ein Prozess zu Versicherungsansprüchen beispielsweise möglicherweise LLMs erfordern, die auf die Zusammenfassung und Weiterleitung von Schadensfällen, die Betrugserkennung und -untersuchung sowie auf die Zusammenfassung von Berichten von Dienstleistern wie medizinischen oder technischen Beratern abgestimmt sind.