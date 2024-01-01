Cloud-Analyselösungen

Analyseservices in der IBM® Cloud können in der Cloud, lokal oder in einer Hybridumgebung bereitgestellt werden. IBM Cloud-Lösungen mit eingebetteten intelligenten Funktionen durch maschinelles Lernen (ML) ermöglichen Ihnen die einfache Analyse von Daten und die Erstellung von ML-Modellen, die in kognitiven Anwendungen bereitgestellt werden können. Kombinieren Sie diese Services, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen.
Arbeiten Sie im Team über verschiedene Funktionen hinweg zusammen, um auf alle vertrauenswürdigen Daten und erstklassigen Technologien zuzugreifen.
Verwenden Sie mehrere Analysetechnologien, um aus Daten zu lernen und neue Antworten für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Gewinnen Sie schnell neue Erkenntnisse für Ihr Unternehmen und verbessern Sie diese kontinuierlich durch kurze Iterationszyklen.
Das Emory University Hospital hat sich mit IBM und dem IBM Geschäftspartner Excel Medical Electronics zusammengetan, um Patientendaten auf der Intensivstation nahezu in Echtzeit zu erfassen und zu analysieren und so lebensrettende Erkenntnisse bis zu 95 Prozent schneller bereitzustellen.
Handeln Sie auf der Grundlage von Erkenntnissen und integrieren Sie diese in Ihre Geschäftsprozesse.