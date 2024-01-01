Cloud-Analyselösungen

Gewinnen Sie schnell neue und unerwartete Erkenntnisse und erzielen Sie geschäftsverändernde Ergebnisse
Geschäftstreffen in der Nähe der Produktionslinie einer Druckerei
Bessere Entscheidungen treffen

Analyseservices in der IBM® Cloud können in der Cloud, lokal oder in einer Hybridumgebung bereitgestellt werden. IBM Cloud-Lösungen mit eingebetteten intelligenten Funktionen durch maschinelles Lernen (ML) ermöglichen Ihnen die einfache Analyse von Daten und die Erstellung von ML-Modellen, die in kognitiven Anwendungen bereitgestellt werden können. Kombinieren Sie diese Services, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen.
Teams funktionsübergreifend verbinden

Arbeiten Sie im Team über verschiedene Funktionen hinweg zusammen, um auf alle vertrauenswürdigen Daten und erstklassigen Technologien zuzugreifen.
Neue Erkenntnisse aus Daten gewinnen

Verwenden Sie mehrere Analysetechnologien, um aus Daten zu lernen und neue Antworten für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Schnellere Bereitstellung von Erkenntnissen

Gewinnen Sie schnell neue Erkenntnisse für Ihr Unternehmen und verbessern Sie diese kontinuierlich durch kurze Iterationszyklen.
IBM Analytics Engine
Konzentrieren wir uns wieder auf die Analyse. Trennen Sie die Rechenleistung vom Speicher, um Ihre Analyseanwendungen flexibel zu erstellen, zu skalieren und zu warten.
Apache Spark
Diese Open-Source-Engine zur Datenverarbeitung ist für große Datensätze ausgelegt. Sichern Sie sich die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Programmierbarkeit, die für Big Data erforderlich sind.
IBM Information Server on Cloud
Bringen Sie Flexibilität und Skalierbarkeit in Ihre Unternehmensinformationsstrategie. Mit Infosphere integrate können Sie vertrauenswürdige Daten transformieren, verwalten und bereitstellen.
IBM Master Data Management on Cloud
Vertrauen Sie Ihren Daten, verwalten Sie sie und handeln Sie entsprechend mit der Erweiterbarkeit flexibler Bereitstellungsmodelle. Steigern Sie die Geschwindigkeit, senken Sie die Kosten und erzielen Sie eine kürzere Time-to-Value.
IBM Streams
Erhalten Sie in Echtzeit Erkenntnisse aus einer Reihe von Streaming-Daten, einschließlich unstrukturiertem Text, Video und mehr. Wandeln Sie schnelllebige Datenmengen und -varianten in Erkenntnisse um.
Lebensrettende Erkenntnisse auf der Intensivstation

Das Emory University Hospital hat sich mit IBM und dem IBM Geschäftspartner Excel Medical Electronics zusammengetan, um Patientendaten auf der Intensivstation nahezu in Echtzeit zu erfassen und zu analysieren und so lebensrettende Erkenntnisse bis zu 95 Prozent schneller bereitzustellen.
Informieren Sie sich darüber, wie wir Ihre Analysen unterstützen können

Handeln Sie auf der Grundlage von Erkenntnissen und integrieren Sie diese in Ihre Geschäftsprozesse.

