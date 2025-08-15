Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Daten mit konversationsbasierten Erkenntnissen aus. Intelligentere, schnellere Entscheidungen treffen
Durch eine nahtlose dialogorientierte Erfahrung wissen Sie innerhalb von Sekunden, was gerade passiert, warum es wichtig ist und was als Nächstes zu tun ist.
Ergänzt Daten und erstellt einheitliche Metriken für eine einheitliche Analyse. Darüber hinaus bietet Ihnen der Agent die Möglichkeit, das LLM auszuwählen, das Ihren Compliance- und Rechtsstandards am besten entspricht.
Verbindet sich mit Ihrem Data Lakehouse, Ihren Automatisierungs-Workflows, Reporting-Tools und alltäglichen Produktivitätsanwendungen, um Erkenntnisse zu gewinnen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.
Mit watsonx BI können Sie die Ursache für den Rückgang der Testkonversionen ermitteln und Ihr Webteam bei der Lösung des Problems unterstützen.
Lassen Sie Watsonx BI die Hindernisse in Ihrem Vertriebsplan identifizieren und Empfehlungen zur Erreichung Ihrer Umsatzziele geben.
Bewerten Sie Bestandsentwicklungen und Anomalien mit Watsonx BI und passen Sie Ihren Lieferplan an, um Strafen und Umsatzverluste zu vermeiden.
Lassen Sie sich von watsonx BI eine Umsatzaufschlüsselung nach Produkten oder Märkten erstellen, Wachstumschancen identifizieren, Mittel neu zuweisen und das Umsatzwachstum beschleunigen.
Gewinnen Sie Erkenntnisse in Sekunden und beschleunigen Sie die Entscheidungsfindung.
Reduzieren Sie die Vorbereitungszeit mithilfe semantischer Automatisierung und der Generierung von Metriken auf ein Minimum.
Erhalten Sie vertrauenswürdige Erkenntnisse – basierend auf Ihrer Geschäftslogik und gesteuert durch Ihre Metriken.
Setzen Sie Ihre bestehenden Tools weiter ein, ohne die aktuellen Prozesse zu stören.
Lassen Sie sich auf die Warteliste setzen, um kontaktiert zu werden, wenn watsonx BI verfügbar ist.
Wir bleiben mit Ressourcen in Kontakt und melden uns bei Ihnen, wenn Ihr Business Analyst und Advisor verfügbar sind.
Erfahren Sie, wie Sie mit watsonx BI aus Ihren Daten umsetzbare Erkenntnisse gewinnen und Geschäftsentscheidungen beschleunigen können.