Analysen

IBM Data und KI wurden auf der Constellation ShortList™ im dritten Quartal 2025 ausgezeichnet

Autoren

Sathish Vyas

PMM watsonx.data

IBM

Anita Ranjan

PMM watsonx BI

IBM

AJ Albanese

PMM watsonx.ai

IBM

Constellation Research hat seine ShortLists für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht und hebt darin die Anbieter und Lösungen hervor, die Unternehmens- und IT-Führungskräfte im Auge behalten sollten, um in der sich schnell entwickelnden Geschäftswelt von heute die Nase vorn zu behalten.

IBM Data und KI wurde in 3 Kategorien ausgezeichnet:

  1. Data Lakehouses für KI-gestützte Anwendungen der nächsten Generation
  2. Multicloud Analytics und Business Intelligence-Plattformen
  3. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

Diese Anerkennungen von Constellation Research, einem führenden Beratungs- und Analyseunternehmen mit Sitz im Silicon Valley, das für Early Adopters relevante Anbieter hervorhebt, unterstreichen das Engagement von IBM, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Strategien zu modernisieren, die KI-Einführung zu skalieren und mit vertrauenswürdigen, unternehmensreifen Lösungen messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

„Die Verschiebung in das KI-Zeitalter erfordert eine Denkweise von Daten zu Entscheidungen“, sagte R „Ray“ Wang, CEO und Gründer von Constellation Research. „Von Data Lakehouses bis hin zu Multi-Cloud-Analysen, BI-Plattformen und KI sowie ML wurde IBM von den Analysten von Constellation für die Bereitstellung der Lösungen, die Kunden nachfragen, anerkannt.“

Anerkennung in 3 Kategorien

IBM watsonx.data

Anerkannt in der Data Lakehouses 2025 ShortList für KI-gestützte Anwendungen der nächsten Generation

IBMs watsonx.data ist ein hybrides, offenes Data Lakehouse für KI und Analyse in Unternehmen. Es vereinheitlicht strukturierte und unstrukturierte Daten über Clouds oder lokale Umgebungen hinweg, um zuverlässigere Daten für die KI zu liefern. Mit integrierter Governance und Zugriffskontrolle, einfacher Skalierbarkeit und Automatisierung der Erfassung, Aufbereitung und Abfrage von Daten zur Unterstützung von generativen KI-Anwendungen.

Hier ist eine Gegenüberstellung mit den Kriterien von Constellation:

  • Funktionen zur Anwendungsentwicklung für Anwendungen der nächsten Generation: Nahtlos integrieren und vereinheitlichen Sie unstrukturierte und strukturierte Daten aus verschiedenen Quellen und Formaten, um zuverlässigere Daten für generative KI-Anwendungen zu liefern
  • Transaktionale, analytische Datenbank(en) – Native und/oder Drittanbieter: watsonx.data unterstützt nativ sowohl transaktionale als auch analytische Datenbanken, ohne dass ein komplexer ETL-Prozess erforderlich ist. Mit integrierten Data Fabric-Funktionen automatisieren und skalieren Sie für verschiedene Arten von Workload, optimieren Sie die Leistung mit mehreren passenden Abfrage-Engines.
  • Zugriffs- und Sicherheits-, Compliance- und Governance-Kontrollen: Mit zentralisierten Governance- und Zugriffskontrollen können Sie Daten im gesamten Unternehmen teilen, ohne dass Datenlecks oder Compliance-Probleme von Dokumentenquellsystemen bis hin zum KI-Agenten oder der Anwendung auftreten.

IBM watsonx BI

Anerkannt in der Multicloud Analytics and Business Intelligence Platforms ShortList 2025

Nur einen Monat nach der Markteinführung wurde watsonx BI als eine von 7 herausragenden Lösungen auf der Constellation ShortList™ for Multicloud Analytics and Business Intelligence Platforms ausgezeichnet. Als eine von sieben herausragenden Lösungen anerkannt, unterstützt watsonx BI Unternehmen dabei, die Herausforderungen moderner BI mit Skalierbarkeit auf Unternehmensebene, vertrauenswürdiger Governance und Erkenntnissen auf Basis generativer KI zu bewältigen.

Hier ist eine Gegenüberstellung mit den Kriterien von Constellation:

  • KI-gestützte Erkenntnisse über alle Quellen hinweg: Als cloudnativer Service, der für elastische Skalierung und geregelten Zugriff entwickelt wurde, bringt watsonx BI die Analyse dorthin, wo die Daten leben, und sorgt für schnellere Leistung und konsistente Sicherheit in verschiedenen Umgebungen.
  • Datenintegration und Automatisierung: Integrierte Konnektoren und Metadateninterpretation bereichern Daten und automatisieren die Erstellung von Metriken, wodurch der Weg von Rohdaten zu umsetzbaren Erkenntnissen beschleunigt wird.
  • Multimodale Analysen: Von Dashboards über Abfragen in natürlicher Sprache bis hin zu Prompts mit Unterstützung von generativer KI erhalten Benutzer sofort kontextbezogene Erkenntnisse im Dialogformat.
  • Integration von KI/ML: unterstützt mehrere große Sprachmodelle und verankert generative KI in verwalteten Unternehmensdaten, sodass Datenverwalter die Kontrolle über Metrikdefinitionen und Modellnutzung haben.
  • Geregelte semantische Schicht: Eine zentralisierte semantische Schicht und ein Metrikenkatalog sorgen für konsistente Definitionen, transparente Abfragelogik und sichere, rollenbasierte Zusammenarbeit zwischen Teams.

IBM watsonx.ai 

Anerkannt auf der 2025 Artificial Intelligence and Machine Learning ShortList

IBM watsonx.ai ermöglicht es Unternehmen, sowohl generative KI als auch ML-Anwendungen in einem einheitlichen Entwicklungsstudio zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren. Es bietet Entwicklern die Flexibilität und die Möglichkeit, jedes Foundation Model auszuwählen und anzupassen, auf eine breite Palette vorgefertigter, benutzerdefinierter und Open-Source-Tools zuzugreifen, die Vorteile führender Frameworks zu nutzen und hybride Bereitstellungsoptionen für Cloud und On-Prem zu nutzen, was eine schnelle Experimentierung ermöglicht und die Zeit bis zum Time-to-Value für das Unternehmen beschleunigt.

Zu den Highlights aus den Constellation Shortlist Criteria gehören:

  • Bietet eine cloudbasierte, skalierbare Infrastruktur: Ein einheitliches KI- und ML-Entwicklungsstudio, das Anwendungsskalierbarkeit für hybride und Multi-Cloud-Bereitstellungen bietet.
  • Unterstützt mehrere Arten von Modellen: Model Gateway bietet Zugriff auf Foundation Models von IBM, Partnern und Drittanbietern mit erweiterten Tuning-Optionen, synthetischer Datengenerierung und flexiblen Bereitstellungsmethoden für KI- und ML-Anwendungsfälle.
  • Unterstützung der Automatisierung von Prozessen: AutoAI für RAG und maschinelles Lernen automatisieren die Erstellung von RAG- und ML-Modellen, um das Training, die Optimierung und die Bereitstellung von Modellen in einer integrierten Benutzeroberfläche zu optimieren.

Erleben Sie die Lösung in Aktion

Die Aufnahme von IBM in drei Constellation Shortlists unterstreicht den differenzierten Ansatz des Unternehmens im Bereich vertrauenswürdiger KI für Unternehmen. Gemeinsam bilden watsonx.data, watsonx BI und watsonx.ai die Grundlage für Unternehmen, um Datenplattformen zu modernisieren, KI zu operationalisieren und die Einführung verantwortungsvoll zu skalieren. Entdecken Sie, wie watsonx  Ihrem Unternehmen helfen kann, vertrauenswürdige KI im großen Maßstab freizuschalten:

