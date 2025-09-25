IBM Data und KI wurden auf der Constellation ShortList™ im dritten Quartal 2025 ausgezeichnet

IBM Data und KI wurde in 3 Kategorien ausgezeichnet:

Data Lakehouses für KI-gestützte Anwendungen der nächsten Generation Multicloud Analytics und Business Intelligence-Plattformen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

Diese Anerkennungen von Constellation Research, einem führenden Beratungs- und Analyseunternehmen mit Sitz im Silicon Valley, das für Early Adopters relevante Anbieter hervorhebt, unterstreichen das Engagement von IBM, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Strategien zu modernisieren, die KI-Einführung zu skalieren und mit vertrauenswürdigen, unternehmensreifen Lösungen messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

„Die Verschiebung in das KI-Zeitalter erfordert eine Denkweise von Daten zu Entscheidungen“, sagte R „Ray“ Wang, CEO und Gründer von Constellation Research. „Von Data Lakehouses bis hin zu Multi-Cloud-Analysen, BI-Plattformen und KI sowie ML wurde IBM von den Analysten von Constellation für die Bereitstellung der Lösungen, die Kunden nachfragen, anerkannt.“