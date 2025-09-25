IBM Data und KI wurden auf der Constellation ShortList™ im dritten Quartal 2025 ausgezeichnet

Constellation Research hat seine ShortLists für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht und hebt darin die Anbieter und Lösungen hervor, die Unternehmens- und IT-Führungskräfte im Auge behalten sollten, um in der sich schnell entwickelnden Geschäftswelt von heute die Nase vorn zu behalten.
IBM Data und KI wurde in 3 Kategorien ausgezeichnet:
Diese Anerkennungen von Constellation Research, einem führenden Beratungs- und Analyseunternehmen mit Sitz im Silicon Valley, das für Early Adopters relevante Anbieter hervorhebt, unterstreichen das Engagement von IBM, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Strategien zu modernisieren, die KI-Einführung zu skalieren und mit vertrauenswürdigen, unternehmensreifen Lösungen messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.
„Die Verschiebung in das KI-Zeitalter erfordert eine Denkweise von Daten zu Entscheidungen“, sagte R „Ray“ Wang, CEO und Gründer von Constellation Research. „Von Data Lakehouses bis hin zu Multi-Cloud-Analysen, BI-Plattformen und KI sowie ML wurde IBM von den Analysten von Constellation für die Bereitstellung der Lösungen, die Kunden nachfragen, anerkannt.“
Anerkannt in der Data Lakehouses 2025 ShortList für KI-gestützte Anwendungen der nächsten Generation
IBMs watsonx.data ist ein hybrides, offenes Data Lakehouse für KI und Analyse in Unternehmen. Es vereinheitlicht strukturierte und unstrukturierte Daten über Clouds oder lokale Umgebungen hinweg, um zuverlässigere Daten für die KI zu liefern. Mit integrierter Governance und Zugriffskontrolle, einfacher Skalierbarkeit und Automatisierung der Erfassung, Aufbereitung und Abfrage von Daten zur Unterstützung von generativen KI-Anwendungen.
Hier ist eine Gegenüberstellung mit den Kriterien von Constellation:
Anerkannt in der Multicloud Analytics and Business Intelligence Platforms ShortList 2025
Nur einen Monat nach der Markteinführung wurde watsonx BI als eine von 7 herausragenden Lösungen auf der Constellation ShortList™ for Multicloud Analytics and Business Intelligence Platforms ausgezeichnet. Als eine von sieben herausragenden Lösungen anerkannt, unterstützt watsonx BI Unternehmen dabei, die Herausforderungen moderner BI mit Skalierbarkeit auf Unternehmensebene, vertrauenswürdiger Governance und Erkenntnissen auf Basis generativer KI zu bewältigen.
Hier ist eine Gegenüberstellung mit den Kriterien von Constellation:
Anerkannt auf der 2025 Artificial Intelligence and Machine Learning ShortList
IBM watsonx.ai ermöglicht es Unternehmen, sowohl generative KI als auch ML-Anwendungen in einem einheitlichen Entwicklungsstudio zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren. Es bietet Entwicklern die Flexibilität und die Möglichkeit, jedes Foundation Model auszuwählen und anzupassen, auf eine breite Palette vorgefertigter, benutzerdefinierter und Open-Source-Tools zuzugreifen, die Vorteile führender Frameworks zu nutzen und hybride Bereitstellungsoptionen für Cloud und On-Prem zu nutzen, was eine schnelle Experimentierung ermöglicht und die Zeit bis zum Time-to-Value für das Unternehmen beschleunigt.
Zu den Highlights aus den Constellation Shortlist Criteria gehören:
Die Aufnahme von IBM in drei Constellation Shortlists unterstreicht den differenzierten Ansatz des Unternehmens im Bereich vertrauenswürdiger KI für Unternehmen. Gemeinsam bilden watsonx.data, watsonx BI und watsonx.ai die Grundlage für Unternehmen, um Datenplattformen zu modernisieren, KI zu operationalisieren und die Einführung verantwortungsvoll zu skalieren. Entdecken Sie, wie watsonx Ihrem Unternehmen helfen kann, vertrauenswürdige KI im großen Maßstab freizuschalten: