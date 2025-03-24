Das Infosec Registered Assessors Program (IRAP) ist ein Programm des Australian Signals Directorate (ASD), das vom Australian Cyber Security Centre (ACSC) verwaltet wird. Es soll Regierungsbehörden dabei helfen, zu überprüfen, ob angemessene Kontrollen für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) vorhanden sind. Das IRAP-Framework basiert auf den Anforderungen des Informationssicherheitshandbuchs (Information Security Manual, ISM) der australischen Regierung und bietet ein Verfahren, mit dem ein Technologieanbieter seine Konformität mit dem ISM nachweisen kann.

IRAP-Prüfungen sind für Cloud-Services erforderlich, die von australischen Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden in Anspruch genommen werden. Im Rahmen der aktualisierten IRAP-Richtlinie (2020) müssen Cloud-Service-Provider (CSPs) eine Basisprüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Prüfer durchlaufen, die die CSP-Grundlagen und service-spezifischen Kontrollen abdeckt.