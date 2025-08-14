Managed Cloud-Services

Erfahren Sie, wie führende IT-Fachkräfte mit Blick für die Zukunft KI und Automatisierung für autonomes IT-Management einsetzen
So unterstützen Sie die IT bei der Selbstverwaltung
Porträt eines Ingenieurs, der in einem IT-Rechenzentrum arbeitet
Steigern Sie die Geschäftsergebnisse mit unserer Hybrid-Cloud- und KI-Expertise

IBM Consulting liefert qualitativ hochwertige und innovative IT-Lösungen, um die geschäftlichen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, einschließlich Hybrid Cloud Management-Services in einer Multicloud-Umgebung mit Technologielösungen, die ihre Geschäftsziele unterstützen und den Weg in die Cloud sowie die Skalierbarkeit beschleunigen, um so das volle Potenzial Ihrer Investitionen im Technologiebereich auszuschöpfen. 

Die Herausforderungen, mit denen Unternehmen bei der Einführung generativer KI konfrontiert sind, können mit einer klar definierten Hybrid-Cloud-Strategie gemeistert werden. Maximieren Sie Geschäftsergebnisse und skalieren Sie die KI mit einem „Hybrid-by-Design“-Ansatz für die Cloud.
Funktionen Verwaltung der Cloud-Infrastruktur

KI-fähige Services, die Sie bei der Verwaltung aller Arten von Clouds unterstützen – privat, öffentlich und hybrid. Mit integrierten FinOps zur Optimierung Ihrer Cloud-Ressourcen und Cloud-Sicherheit. 

 Weitere Informationen über Platform Engineering-Services Anwendungsmanagement

Erreichen Sie das gewünschte Maß an Leistung und Betriebszeit, kontrollieren Sie die unkontrollierte Ausbreitung von Anwendungen und bieten Sie Anwendungen und Benutzern transformative Erfahrung, sowohl vor Ort als auch in der Public Cloud.

 Weitere Informationen über Application Management-Services AIOps

Nutzen Sie generative KI und ML , um IT-Wertströme auszuführen, die eng mit den Geschäftsergebnissen verknüpft sind. Verwalten Sie die IT autonom mit präskriptiven Lösungen, die es der Belegschaft ermöglichen, sich in Echtzeit auf die Bereitstellung eines höheren Mehrwerts zu konzentrieren.

 Mehr über IBM Consulting AIOps erfahren
Anwendungsfälle
Eine Darstellung von drei Personen, die ein Balkendiagramm ansehen, das aus verschiedenen Anwendungen erstellt wurde
Kontinuierliche Cloud-Modernisierung vorantreiben

Als Top-Partner von AWS (Amazon Web Services) Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud und IBM Cloud unterstützen wir die Migration, den Aufbau und die Verwaltung Ihrer Anwendungen auf der Plattform Ihrer Wahl.
Eine Darstellung einer Person, die an einem Laptop arbeitet, der mit Servern, der Cloud und einem Sicherheitssymbol verbunden ist
Betriebskosten reduzieren

Unsere Managementservices sorgen für operative Effizienz durch Integration von Cloud-Daten, KI und erweiterter Automatisierung. Dies senkt Kosten und ermöglicht intelligente Geschäftsprozesse.
Darstellung mehrerer Mitarbeiter, die sich Daten aus der Cloud ansehen
Sichtbarkeit, Sicherheit und Resilienz verbessern

Unsere integrierte Multicloud-Management-Plattform bietet eine einzige Ansicht mit Verbesserungen auf Abfrage und macht die hybride Cloud dadurch transparenter – für mehr Kontrolle über Ihre Geschäftsprozesse.
Mit IBM Garage™ gemeinsam gestalten
Frau und Mann arbeiten am Konferenztisch zusammen

Lösungen entwickeln, bauen, messen, iterieren und skalieren. All das geht nahtlos mit unserem End-to-End-Framework für Design Thinking und agile sowie DevOps-basierte Praxis. Beschleunigen Sie die Wertschöpfung und führen Sie bahnbrechende Technologien ein – durch die Partnerschaft Ihres Teams mit vielfältigen IBM Experten aus den Bereichen Business, Design und Technologie.

Mehr erfahren Mit einem IBM Garage-Experten sprechen
Trotz aller Widrigkeiten haben die Teams von CLS und IBM wirklich eng zusammengearbeitet. Das Engagement auf beiden Seiten war außergewöhnlich. Ritesh gadhiya Head of Settlement Applications CLS CLS-Story lesen
Zwei Elektroingenieure tragen persönliche Schutzausrüstung und arbeiten auf dem Dach einer Windkraftanlage
Wie Hybrid-Cloud und digitale Transformation die Resilienz in einer risikobehafteten Branche stärken Lesen Sie den Bericht
Mayflower, autonomes Schiff von oben
Die Hybrid Cloud im Griff
Die 5 häufigsten Herausforderungen bei der Erzielung von Mehrwert bei Hybrid-Cloud-Projekten
Geschäftsfrauen nutzen Tablets für digitales Brainstorming im Büro
Digitale Transformation optimieren
IBM Consulting Advantage für die Cloud-Transformation ist eine Plattform, die Unternehmen mit einheitlichen und vorhersehbaren Ergebnissen und Workloads bei der Beschleunigung der Einführung von Cloud-Plattformen zur Seite steht.
Blick auf einen Teil von Hongkong
Die Alternative Deep Cloud
Die herkömmliche cloudbasierte IT-Infrastruktur hinter sich lassen und so ein völlig neues Level beim Business Value erreichen.
Unsere Experten für Sie Egle Menezes
Als Senior Partner and Global Custom Data Managed Services Leader ist Egle für die Bereichen der IT-Services und Technologie, Beratung und Leitung komplexer Projekte verantwortlich.
Joseph Msays
Als Global Managing Partner im Bereich Enterprise Cloud Applications Services von IBM bietet Joseph Kunden und ihren IT-Teams Anwendungssupport und hilft ihnen, den gesamten Lebenszyklus von Anwendungen zu verwalten, um gleichzeitig für Mehrwert zu sorgen und das Unternehmen neu zu erfinden.
Luiggi Masello
Als Senior Partner und Global Leader im Bereich Custom AMS und Data Managed Services von IBM unterstützt Luiggi seine Kunden dabei, digitale, Cloud- und Anwendungsportfolios zu transformieren und hat dabei das Geschäftsergebnis immer im Blick.
Weiterführende Lösungen Cloud-Anwendungsentwicklung

Eine cloudnative Entwicklungsstrategie beschleunigt Innovation zu niedrigeren Kosten, ermöglicht eine schnellere Markteinführung und steigert das Umsatzwachstum mit offenen, sicheren Hybrid-Multicloud-Plattformen.

 Mehr dazu Migration und Modernisierung von Anwendungen

Mit unserem Verfahren zur Modernisierung von Anwendungen mit Red Hat können Sie nahtlos in die Cloud migrieren und modernisieren – sicher, kosteneffektiv und agil.

 Mehr dazu IBM Consulting Advantage für die Cloud-Transformation

Eine auf künstlicher Intelligenz basierende Plattform, die speziell entwickelt wurde, um Unternehmen mit einheitlichen und vorhersehbaren Ergebnissen bei der Beschleunigung der Cloud-Einführung zu unterstützen.

 Mehr dazu Strategie und Architektur für die Hybrid-Cloud

Gemeinsam erarbeiten wir eine Cloud-Strategie, ein Betriebsmodell, eine Roadmap sowie Partnerschaften für Ihr Ökosystem. Dabei kombinieren wir unser umfassendes Branchenwissen mit technologischen Erkenntnissen in einer Multicloud-Umgebung.

 Mehr dazu IBM Red Hat-Lösungen

Erfahren Sie, wie IBM und Red Hat die Produktivität und das Serviceniveau steigern, die Geschäftsergebnisse verbessern und die von Ihrem Managed Cloud-Service Provider erwarteten Kosteneinsparungen erzielen können.

 Mehr dazu IBM Cloud Native Academy

Erlernen Sie cloudnative, DevOps Technologie und Cloud Bereitstellung über unsere praxisorientierte Plattform zum Selbststudium kennen, die sowohl Public als auch Private Cloud abdeckt.

 Entdecken Sie IBM® Cloud Native Academy
Nächste Schritte
Karriere bei IBM Consulting

Werden Sie zielorientierter Berater, schließen Sie sich unserem Team aus dedizierten Fachleuten an, die Innovation und Wandel vorantreiben.

 Karrieremöglichkeiten anzeigen Werden Sie Partner von IBM 

Bauen Sie Ihr Geschäft mit IBM aus und beschleunigen Sie Ihr Wachstum mit unseren innovativen Technologiecloudlösungen, Anreizen, Preisgestaltung und Ressourcen.

 Mitglied von IBM Partner Plus werden Besuchen Sie die Ressourcenseite von IBM Consulting

Sehen Sie sich unsere neuesten Berichte, Leitfäden und Artikel über Thought Leadership an, um Ihr Unternehmen voranzubringen.

 Mehr erfahren