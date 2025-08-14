Managed Cloud-Services

IBM Consulting liefert qualitativ hochwertige und innovative IT-Lösungen, um die geschäftlichen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, einschließlich Hybrid Cloud Management-Services in einer Multicloud-Umgebung mit Technologielösungen, die ihre Geschäftsziele unterstützen und den Weg in die Cloud sowie die Skalierbarkeit beschleunigen, um so das volle Potenzial Ihrer Investitionen im Technologiebereich auszuschöpfen.

Die Herausforderungen, mit denen Unternehmen bei der Einführung generativer KI konfrontiert sind, können mit einer klar definierten Hybrid-Cloud-Strategie gemeistert werden. Maximieren Sie Geschäftsergebnisse und skalieren Sie die KI mit einem „Hybrid-by-Design“-Ansatz für die Cloud.