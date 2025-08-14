Managed Cloud-Services

IBM Consulting liefert qualitativ hochwertige und innovative IT-Lösungen, um die geschäftlichen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, einschließlich Hybrid Cloud Management-Services in einer Multicloud-Umgebung mit Technologielösungen, die ihre Geschäftsziele unterstützen und den Weg in die Cloud sowie die Skalierbarkeit beschleunigen, um so das volle Potenzial Ihrer Investitionen im Technologiebereich auszuschöpfen.
Die Herausforderungen, mit denen Unternehmen bei der Einführung generativer KI konfrontiert sind, können mit einer klar definierten Hybrid-Cloud-Strategie gemeistert werden. Maximieren Sie Geschäftsergebnisse und skalieren Sie die KI mit einem „Hybrid-by-Design“-Ansatz für die Cloud.
KI-fähige Services, die Sie bei der Verwaltung aller Arten von Clouds unterstützen – privat, öffentlich und hybrid. Mit integrierten FinOps zur Optimierung Ihrer Cloud-Ressourcen und Cloud-Sicherheit.
Erreichen Sie das gewünschte Maß an Leistung und Betriebszeit, kontrollieren Sie die unkontrollierte Ausbreitung von Anwendungen und bieten Sie Anwendungen und Benutzern transformative Erfahrung, sowohl vor Ort als auch in der Public Cloud.
Nutzen Sie generative KI und ML , um IT-Wertströme auszuführen, die eng mit den Geschäftsergebnissen verknüpft sind. Verwalten Sie die IT autonom mit präskriptiven Lösungen, die es der Belegschaft ermöglichen, sich in Echtzeit auf die Bereitstellung eines höheren Mehrwerts zu konzentrieren.
Als Top-Partner von AWS (Amazon Web Services) Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud und IBM Cloud unterstützen wir die Migration, den Aufbau und die Verwaltung Ihrer Anwendungen auf der Plattform Ihrer Wahl.
Unsere Managementservices sorgen für operative Effizienz durch Integration von Cloud-Daten, KI und erweiterter Automatisierung. Dies senkt Kosten und ermöglicht intelligente Geschäftsprozesse.
Unsere integrierte Multicloud-Management-Plattform bietet eine einzige Ansicht mit Verbesserungen auf Abfrage und macht die hybride Cloud dadurch transparenter – für mehr Kontrolle über Ihre Geschäftsprozesse.
Lösungen entwickeln, bauen, messen, iterieren und skalieren. All das geht nahtlos mit unserem End-to-End-Framework für Design Thinking und agile sowie DevOps-basierte Praxis. Beschleunigen Sie die Wertschöpfung und führen Sie bahnbrechende Technologien ein – durch die Partnerschaft Ihres Teams mit vielfältigen IBM Experten aus den Bereichen Business, Design und Technologie.
Eine cloudnative Entwicklungsstrategie beschleunigt Innovation zu niedrigeren Kosten, ermöglicht eine schnellere Markteinführung und steigert das Umsatzwachstum mit offenen, sicheren Hybrid-Multicloud-Plattformen.
Mit unserem Verfahren zur Modernisierung von Anwendungen mit Red Hat können Sie nahtlos in die Cloud migrieren und modernisieren – sicher, kosteneffektiv und agil.
Eine auf künstlicher Intelligenz basierende Plattform, die speziell entwickelt wurde, um Unternehmen mit einheitlichen und vorhersehbaren Ergebnissen bei der Beschleunigung der Cloud-Einführung zu unterstützen.
Gemeinsam erarbeiten wir eine Cloud-Strategie, ein Betriebsmodell, eine Roadmap sowie Partnerschaften für Ihr Ökosystem. Dabei kombinieren wir unser umfassendes Branchenwissen mit technologischen Erkenntnissen in einer Multicloud-Umgebung.
Erfahren Sie, wie IBM und Red Hat die Produktivität und das Serviceniveau steigern, die Geschäftsergebnisse verbessern und die von Ihrem Managed Cloud-Service Provider erwarteten Kosteneinsparungen erzielen können.
Erlernen Sie cloudnative, DevOps Technologie und Cloud Bereitstellung über unsere praxisorientierte Plattform zum Selbststudium kennen, die sowohl Public als auch Private Cloud abdeckt.
