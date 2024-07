Die IBM Cloud Native Academy bietet erstklassige, laborbasierte Umgebungen, um Ihren Lernprozess zu beschleunigen. In Laborumgebungen und realen Simulationen, die von unseren erfahrenen Ingenieuren erstellt werden, sammeln Sie die notwendigen Erfahrungen, um in Ihrem Unternehmen und in Ihrer Karriere bedeutende Erfolge zu erzielen.