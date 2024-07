Tim Clark Tim ist ein leitender Berater und Architekt mit mehr als 26 Jahren Erfahrung in der Leitung von technischen Umstrukturierungen in verschiedenen Vertikalmärkten, darunter Gaming, Finanzen, E-Commerce, SaaS- und PaaS-Strategien. Er verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Cloud Computing, Cloud-Sicherheit und Virtualisierung sowie DevOps.

Ian Evans Ian verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung kostenwirksamer, effizienter und leistungsfähiger IT-Lösungen und Cloudarchitektur für Unternehmen jeder Größe, wobei er sowohl auf lokale als auch auf cloudbasierte Anwendungen und Infrastrukturen zurückgreift. Er verfügt über ein hohes Maß an analytischem Geschick und ist in der Lage, kurz- und langfristige strategische Lösungen zu entwickeln, bei denen IT und Geschäft im Einklang stehen.

James Leone James ist Principal Azure Cybersecurity Architect for Platform Engineering Services in the Americas und hat als Führungskräfte im Bereich digitale Technologie mit mittelständischen bis großen Unternehmen in regulierten und nicht regulierten Branchen zusammengearbeitet. Er verfügt über Erfahrung in verschiedenen Rollen, ob im Management, in einer Vordenkerrolle oder als individueller Beitragender.

Larry LaBas Larry ist Security and Google Lead Architect for Platform Engineering Services in the Americas und als solcher ein Technologie- und Sicherheitsstratege, der End-to-End-Pläne entwickelt und ausführt, um globale Betriebs-, Sicherheits- und Teamfunktionalitäten mit den Kundenanforderungen und Unternehmenszielen in Einklang zu bringen. Seine Stärke ist der Aufbau erstklassiger Organisationen und Prozesse.

Donald Lutz Donald ist Senior Azure Cloud Architect und Softwarearchitekt und verfügt über sehr tiefgreifende Kenntnisse in cloudnativer, Azure- und AWS-Softwarearchitektur. Donald bringt wertvolle Erfahrung in ASP.NET Core- und Messaging-Systemen mit, wenn es darum geht, mit Azure, AWS, Docker, Kafka und Kubernetes integrierte, orchestrierte Microservices zu erstellen.

Stephen Wheet Stephen hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Branchen in den Bereichen Systementwicklung, DevOps, Architektur, Design und Netzbetrieb. Er verfügt nachweislich über die Fähigkeit, Unternehmensprojekte durch den geschickten Einsatz von Cloud-Technologien, Automatisierung und Best Practices zu modernisieren und zu transformieren.

Shadoe DiStefano Shadoe ist Senior Cloud Architect mit Schwerpunkt auf Automatisierung, Elastizität, Sicherheit und Fiduciary Responsibility und hat umfangreiches Hintergrund wissen zu Cloud-Architektur (GCP und AWS), neuen Cloud-Bereitstellungen, Cloud-Migrationen, IAM, physischen Rechenzentren und hybriden Linux- und Windows-Servern sowie IPv4- und IPv6-Netzwerken.

Eli Elliott Eli ist Infrastructure Director/Architect auf Senior-Ebene und verfügt über mehr als 20 Jahren Erfahrung. Er ist besonders versiert darin, Lösungen ganzheitlich zu konzipieren, wobei er die Umgebung des Rechenzentrums und die Hardware sowie deren Interaktion und Auswirkungen auf die Softwareschicht berücksichtigt. Zudem ist er auch mit den aktuellen Orchestrierungs-Toolsets bestens vertraut.