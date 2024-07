Gerade als sich das Team nach einem von CLS veranstalteten Projektworkshop in New Jersey zusammenzufinden begann, änderte sich alles. Die COVID-19-Pandemie versetzte den größten Teil der Welt in einen Ausnahmezustand, was bedeutete, dass die Projektbüros in New Jersey und New York in den USA, Portsmouth und London in Großbritannien sowie Pune und Chennai in Indien geschlossen werden mussten und die Teams von zu Hause aus arbeiten mussten.

Trotz dieser durch die Pandemie verursachten Herausforderungen war das Team in der Lage, seine Bereitstellungsmethodik anzupassen und die neue Arbeitsweise zu nutzen, um die Kommunikation und Flexibilität innerhalb des verteilten Teams zu verbessern.

Darüber hinaus gab die Projektleitung den Teammitgliedern die Möglichkeit, ihre eigenen Zeitpläne so zu gestalten, dass sie Kinderbetreuung und familiäre Verpflichtungen berücksichtigen konnten. Das Ergebnis war eine höhere Produktivität, da viele Teammitglieder begannen, zu Zeiten zu arbeiten, die die Überschneidungen zwischen den Regionen maximierten, anstatt sich an die regulären lokalen Arbeitszeiten zu halten.

„Wir vertraten die Ansicht, dass es keine Rolle spielt, wann oder wo die Mitarbeiter arbeiten — wir arbeiten alle asynchron“, erklärt Rachel Lum, Executive Partner bei IBM. „Das war die Kultur, die wir förderten, und jeder hat sie angenommen.

Die positive Kultur förderte schnell eine „Ein-Team-Mentalität“, und obwohl sich CLS und IBM theoretisch auf unterschiedliche Aspekte des Projekts konzentrierten, arbeiteten die Teammitglieder beider Unternehmen in der Regel als Einheit zusammen.

„Inmitten der Widrigkeiten arbeiteten die Teams von CLS und IBM sehr eng zusammen“, sagt Ritesh Gadhiya, Head of Settlement Applications bei CLS. „Das Engagement auf beiden Seiten war aussergewöhnlich.