Bewältigen Sie Unternehmenswachstum und steigende Anforderungen mit einem einzigen Controllingsystem, das Kosten und Risiken reduziert und die Stabilität erhöht. Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz der Workload-Verarbeitung wurden erheblich optimiert, um Millionen von täglichen Aufträgen an einem einzigen Tag von einer einzigen Produktinstanz aus zu verwalten und deren Abhängigkeiten aufzulösen. IBM Z Workload Scheduler passt die Workload-Übermittlung automatisch an die Unterstützung von On-Demand-Prozessen an und ermöglicht so eine einfache und sichere Integration in einer hybriden Umgebung.