该产品专用于为整个销售和营销流程提供端到端功能。通过使用 SAP CX，组织可通过实施沟通标准化、 以合乎道德的方式收集数据 以及确保销售团队在不同渠道保持行为一致来改善客户体验。组织可配置解决方案系列，从而挑选最适合其业务需求的模块。

SAP CX 又名 SAP 客户体验套件，它由 SAP 所开发的多个解决方案以及该公司在 2013 至 2018 年间收购的多个平台共同组成。它运行于 SAP HANA 并以 SAP Fiori 用户界面作为其基础。该平台利用 机器学习 和 人工智能 (AI) 来自动执行日常任务，并为销售与营销团队提供高级预测和预测分析。此外，该套件还包含一系列自助服务工具，以便推动客户参与并为业务运营提供信息。