基于模型的系统工程流程包括一系列相互关联、在从概念到完成的整个过程中指导系统开发的阶段。

首先，利益相关者定义系统的目标及其运行环境。然后将这些需求转化为具体的、可测量的系统需求。MBSE 工具和数据建模支持创建详细的模型来捕捉这些需求，使其与总体目标协调一致。通过系统架构设计，开发系统的总体结构。

开发好架构后，就开始对各个组件进行更详细的设计。MBSE 有助于系统行为仿真，让工程师能够在虚拟环境中测试和完善其设计。这有助于在构建物理原型之前识别和解决问题。

从这里开始构建和组装系统，使用模型作为参考，以确保一致性。随后是验证、测试和确认流程，确保系统按预期运行。部署之后，MBSE 模型可用于支持维护活动和任何未来的升级，确保系统在其生命周期内持续满足不断变化的需求。