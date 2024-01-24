基于融合基础设施方法构建的数据中心将服务器、存储和网络等各种组件集成到单一的预设计解决方案中。这些系统使用模块化硬件设备，将计算、网络和存储功能整合到一个可管理的系统中。实际数据存储由存储区域网络 (SAN)、网络直连存储 (NAS) 和直连存储 (DAS) 模块处理。

与非融合系统相比，CI 系统确实简化了部署和管理，但却无法充分利用软件虚拟化的优势，因为任何特定设备的存储仍然绑定到底层硬件。