主页 topics 超融合存储 什么是超融合存储？
深入了解 IBM 软件定义存储解决方案 订阅 Think 时事通讯
数据中心的技术人员

发布日期：2024 年 2 月 13 日
撰稿人：Josh Schneider、Ian Smalley
什么是超融合存储？

超融合存储是一种数据存储架构方法，其中软件定义的存储资源在超融合基础架构 (HCI) 中进行池化和管理。

传统存储阵列和数据中心使用的组件需要单独的存储管理，这通常会导致过度分区和资源分配效率低下。另一方面，超融合存储将所有存储以及计算和网络功能直接集成到 HCI 堆栈中。通过 虚拟化，HCI 将存储资源从单独硬件中释放，使超融合存储比传统存储解决方案更加灵活和可扩展。
软件定义架构：IT 基础设施转型的基础

了解软件定义架构如何能实现最大价值，无论是作为软件、阵列还是超融合基础架构部署。
相关内容

订阅 IBM 时事通讯
融合基础设施与超融合型基础设施

比较融合基础设施 (CI) 和超融合基础设施 (HCI) 之间的差异，将有助于更好地了解超融合存储。
什么是融合型基础设施？

基于融合基础设施方法构建的数据中心将服务器、存储和网络等各种组件集成到单一的预设计解决方案中。这些系统使用模块化硬件设备，将计算、网络和存储功能整合到一个可管理的系统中。实际数据存储由存储区域网络 (SAN)、网络直连存储 (NAS) 和直连存储 (DAS) 模块处理。

与非融合系统相比，CI 系统确实简化了部署和管理，但却无法充分利用软件虚拟化的优势，因为任何特定设备的存储仍然绑定到底层硬件。
什么是超融合基础设施？

超融合系统将融合推向新层次。超融合基础设施不仅集成硬件组件，还将其抽象化软件定义存储 (SDS) 中，从而可以更高效地在整个虚拟存储区域网络 (vSAN) 中汇集和共享超融合存储资源。这一抽象化可高效释放存储，创建了一个灵活、经济实惠且敏捷的共享存储池。

超融合基础设施解决方案通过被称为管理程序的软件层提供管理访问和资源自动化，管理程序是一个能够将所有数据中心组件的所有可用存储整合到一个超融合平台的单一系统。

由于 HCI 软件不需要专用的 HCI 设备，而且可以在具有高可用性的普通商用硬件上运行，因此 HCI 供应商和 IT 团队都认为超融合存储是一种 经济高效的扩展数据存储资源的方式。
超融合存储的关键组件

超融合存储是超融合系统的一个组成部分。要了解超融合存储如何融入超融合数据中心，我们来看看超融合基础设施的关键组件。
软件定义存储 (SDS)

作为超融合存储的关键，SDS 对数据中心组件的底层物理存储进行抽象化和虚拟化，从而消除专用存储阵列的需求，并实现更高效地整体存储资源划分。
虚拟机管理程序

虚拟机管理程序是一个专用软件层，通过创建 Virtual Machines (VMs) 来管理超融合系统的工作量，它们就相当于硬件组件的数字化模型。
节点

在 HCI 环境中，节点是一个包含计算、存储和网络资源的独立单元。节点协同工作，创建统一的虚拟化 IT 基础设施。节点协同工作，创建统一的虚拟化 IT 基础设施。 
计算

计算组件在超融合平台中运行虚拟机和应用程序。
联网

每个节点的网络组件都使用软件定义网络 (SDN)，以实现节点之间的通信并促进 HCI 内部数据传输。
超融合存储的优势

超融合基础设施 (HCI) 在节约成本和提高性能方面具有多种优势：

  • 可扩展性：超融合存储的扩展极其简单，组织可从任意数量的节点开始，并根据工作量需求的变化无缝添加或减少其他节点。
  • 数据保护：HCI 解决方案通常通过自动快照备份和冗余来提高弹性和数据 安全性。如果硬件发生故障，HCI 可以快速对超融合存储进行重新分区，恢复丢失的数据，减少停机时间。 
  • 简化管理：HCI 通过将整个系统控制整合到单个统一的仪表板中，简化了 IT 团队和管理员的数据中心管理。
  • 节约成本：超融合系统可提供多种节省优势，从使用高可用性的商用硬件到精简运营开支。
  • 高性能：超融合存储系统能够充分利用高速存储设备，例如固态硬盘 (SSD)，在处理诸如虚拟桌面基础设施 (VDI) 等高度需求的用例时，实现快速且响应迅速的资源分配。

 
超融合存储的挑战

尽管超融合通常是简化 IT 运营以提高效率和可扩展性的有效方法，但在考虑超融合存储时，仍需了解一些缺点：

  • 供应商不兼容：虽然 HCI 不需要专用硬件，可以在行业标准的 x86 服务器上运行，但许多 HCI 供应商的解决方案往往会将消费者锁定在各自特定的封闭生态系统中。但是，如果在考虑超融合解决方案时把兼容性作为优先考虑事项，也有很多供应商的产品不会被锁定。
  • 专业性能：虽然性能提升通常被认为是超融合的主要优势，但对于某些特定的工作量（例如高性能计算 (HPC)生成式人工智能 (AI)），超融合存储可能并非最佳选择。一些 HCI 供应商提供专门定制的解决方案，更适合完成某些苛刻的任务，但这些专用解决方案通常伴随着更高的成本。
  • 迁移：超融合存储在超融合系统中提供了很大的灵活性。但是，以后想要从 HCI 迁移的组织可能会遇到迁移到其他类型架构的特定挑战。
  • 容量：虽然并非所有超融合节点都是如此，但有些节点只能向上扩展，而不是设计为向外扩展。实际上，增加更多存储可能还需要增加更多计算和网络功能，因为许多 HCI 解决方案不支持额外的传统存储阵列。 
超融合存储用例

以下是超融合存储的一些主要用例。
云计算

虽然 IBM、亚马逊网络服务 (AWS)、微软或戴尔等供应商提供的公有云计算服务确实可以提供可扩展的存储解决方案，但超融合存储为那些希望投资自己的私有云混合云替代方案的企业提供了一个绝佳的选择。 
物理扩展

对于希望建立新分支机构的成长型组织，超融合存储提供了更多资源，同时减少了本地部署基础设施的占用空间。
灾难恢复

超融合存储使组织更易于备份和存储数据，因此超融合基础设施解决方案成为灾难恢复的不二之选。
相关解决方案
IBM 软件定义的存储解决方案

软件定义存储 (SDS) 提供混合云、数字化转型等所需的灵活存储基础。

 深入了解 IBM SDS 解决方案
IBM Storage FlashSystem

为企业提供更多存储效益，同时提升网络弹性、性能和能效。

 深入了解 IBM Storage FlashSystem
IBM Storage Fusion

通过利用云原生基础架构，为虚拟机上的应用程序以及 Red Hat OpenShift 上的容器提供服务，从而加速实现价值。

 深入了解 IBM Storage Fusion
资源 选择超融合基础设施的 5 大理由

深入了解为何许多组织纷纷选择超融合基础设施 (HCI)，以大幅简化和优化数据中心运营，并在多个用例中降低资本支出 (capex)。

 IBM Storage Fusion 简介

IBM Storage Fusion 通过帮助企业实现云原生的敏捷性和速度，助力他们达到预期目标，同时降低引入新技术相关的风险。

 什么是数据存储？

数据存储指的是磁性、光学或机械介质，用于记录和保存数字信息，以备当前或未来使用。

 用于服务器及桌面虚拟化的存储

存储虚拟化使用于虚拟化服务器和桌面环境的数据和存储资源变得安全、可靠且高效。

 什么是 VMware？

详细了解 VMware、虚拟化软件、虚拟机以及它们如何成为许多企业 IT 基础架构的重要组成部分。

 什么是虚拟机管理程序？

虚拟机管理程序是一种软件，可使多个操作系统实例在同一物理计算资源上运行。
采取后续步骤

了解 IBM 如何帮助您的组织利用超融合存储。从性能优化到扩展增长，软件定义的存储为混合云、数字化转型等提供了所需的灵活基础。了解软件定义架构如何为您提供所需的经济高效的灵活性，让您无需专有硬件即可实现数据驱动的多云企业。

 深入了解 IBM 软件定义存储解决方案