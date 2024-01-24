发布日期：2024 年 2 月 13 日
撰稿人：Josh Schneider、Ian Smalley
超融合存储是一种数据存储架构方法，其中软件定义的存储资源在超融合基础架构 (HCI) 中进行池化和管理。
了解软件定义架构如何能实现最大价值，无论是作为软件、阵列还是超融合基础架构部署。
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比较融合基础设施 (CI) 和超融合基础设施 (HCI) 之间的差异，将有助于更好地了解超融合存储。
基于融合基础设施方法构建的数据中心将服务器、存储和网络等各种组件集成到单一的预设计解决方案中。这些系统使用模块化硬件设备，将计算、网络和存储功能整合到一个可管理的系统中。实际数据存储由存储区域网络 (SAN)、网络直连存储 (NAS) 和直连存储 (DAS) 模块处理。
与非融合系统相比，CI 系统确实简化了部署和管理，但却无法充分利用软件虚拟化的优势，因为任何特定设备的存储仍然绑定到底层硬件。
超融合系统将融合推向新层次。超融合基础设施不仅集成硬件组件，还将其抽象化软件定义存储 (SDS) 中，从而可以更高效地在整个虚拟存储区域网络 (vSAN) 中汇集和共享超融合存储资源。这一抽象化可高效释放存储，创建了一个灵活、经济实惠且敏捷的共享存储池。
超融合基础设施解决方案通过被称为管理程序的软件层提供管理访问和资源自动化，管理程序是一个能够将所有数据中心组件的所有可用存储整合到一个超融合平台的单一系统。
由于 HCI 软件不需要专用的 HCI 设备，而且可以在具有高可用性的普通商用硬件上运行，因此 HCI 供应商和 IT 团队都认为超融合存储是一种 经济高效的扩展数据存储资源的方式。
超融合存储是超融合系统的一个组成部分。要了解超融合存储如何融入超融合数据中心，我们来看看超融合基础设施的关键组件。
作为超融合存储的关键，SDS 对数据中心组件的底层物理存储进行抽象化和虚拟化，从而消除专用存储阵列的需求，并实现更高效地整体存储资源划分。
虚拟机管理程序是一个专用软件层，通过创建 Virtual Machines (VMs) 来管理超融合系统的工作量，它们就相当于硬件组件的数字化模型。
在 HCI 环境中，节点是一个包含计算、存储和网络资源的独立单元。节点协同工作，创建统一的虚拟化 IT 基础设施。节点协同工作，创建统一的虚拟化 IT 基础设施。
计算组件在超融合平台中运行虚拟机和应用程序。
每个节点的网络组件都使用软件定义网络 (SDN)，以实现节点之间的通信并促进 HCI 内部数据传输。
超融合基础设施 (HCI) 在节约成本和提高性能方面具有多种优势：
尽管超融合通常是简化 IT 运营以提高效率和可扩展性的有效方法，但在考虑超融合存储时，仍需了解一些缺点：
深入了解为何许多组织纷纷选择超融合基础设施 (HCI)，以大幅简化和优化数据中心运营，并在多个用例中降低资本支出 (capex)。
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