本质上，当过多计算机程序耗尽内存时，虚拟内存使操作系统能够将随机存取存储器 (RAM) 转用于硬盘驱动器。

一个简明的金融类比可以恰当地描述这种情形：把您计算机中的物理内存想象成个人支票账户里的钱。一切正常，所有功能都运转良好，直到您耗尽资金。一旦触及底线，您的银行（提供支票账户透支保护）便会发放透支（虚拟内存），暂时覆盖账户支出。

这种透支有明显的限制。首先，财务上限控制着银行愿意支持的支出规模。另外，还有时间限制，规定金融机构允许这种状况持续多久，而无需向您的账户注入紧急资金。

虚拟内存是计算机系统的重要组成部分，能让整体运行更顺畅，但必须注意，它并非可持续的永久解决方案。它旨在提供应急容量的内存。更像是一种权宜之计，算是能把事情办成——但仅限于当下。

虚拟内存是现代计算的产物；其核心不过是更新了“拆东墙补西墙”这一古老概念，即资源从一处转移到另一处。