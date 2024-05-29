发布日期：2024 年 5 月 29 日
撰稿人：Alexandra Jonker、Tom Krantz
联合国布伦特兰委员会广泛推广了可持续发展的概念，该委员会是联合国的一个下属机构，旨在通过追求可持续发展来帮助各个国家/地区在环保理念方面达成一致。1987 年，该委员会发表了名为《我们共同的未来，从一个地球到同一个世界》的报告，该报告将可持续发展定义为“满足当代人需求的同时，不损害子孙后代满足其自身需求的能力”。1
随着公众对可持续发展的新认识，公司感受到了减少其运营造成的不利环境和社会影响的压力。因此，随着各组织对其在可持续发展三大支柱（环境、社会和经济）方面的影响进行量化，可持续发展数据的早期版本逐渐成型。
到 2016 年，联合国制定了可持续发展目标 (SDG)，概述了 17 项可持续发展目标。可持续发展目标设定了全球可持续发展议程，希望到 2030 年实现更加可持续的未来。它们还为公司提供了明确的目标来衡量自己的可持续发展计划，使可持续发展数据不再是奢侈品，而成为必需品。
公司使用可持续发展指标的原因有很多，包括：
一些企业将可持续发展数据与财务报告一并纳入，以满足利益相关者对提高透明度的要求。可持续性数据可以用作年同比的基准，以确保组织实现其可持续发展目标，并在此过程中提高品牌声誉。总部位于印度的跨国联合会 Mahindra Group 使用可持续发展指标来吸引与公司目标一致的影响力投资者。4
可持续发展数据有助于公司满足报告要求。企业可持续发展报告指令 (CSRD) 要求公司披露其社会和环境影响。可持续发展会计准则委员会 (SASB) 和气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 就如何准备 ESG 和可持续发展报告提供指导。几乎所有全球前 250 强公司 (G250) 都提供可持续发展报告，报告率为 96%。5
许多组织使用强大的可持续发展数据管理来充分发挥可持续发展数据的力量。
可持续发展数据管理是收集、分析、优化和报告可持续发展数据。它需要一种涵盖企业的综合方法，因为可持续发展数据通常分散在不同的、孤立的系统和部门中。
数据收集包括获取定量和定性数据。
这些数据由统计数据、图形和数字组成。例如，可持续发展措施的资本支出、温室气体排放的关键绩效指标 (KPI) 和能源消耗指标。
这些数据由非数字因素组成。示例包括员工对工作条件的反馈、客户满意度报告和对供应链供应商的调查。
组织收集数据后，他们会分析数据集并寻找机会来优化运营、降低成本和改进决策。例如，天气预报等历史数据有助于改善运输物流。在某些情况下，可持续性数据甚至可以预测潜在的需求、风险和机会。凭借强大的可持续发展数据基础，组织可以简化报告和披露，并加快其脱碳工作。
可持续发展数据通常通过 ESG 报告和可持续发展报告披露。这些报告是否强制提交取决于地区。不过，公司可以引用 SDG 作为框架，并遵循 SASB、TCFD 和国际可持续发展准则理事会 (ISSB) 等组织的指导。
一些组织将可持续发展数据与 ESG 数据一起纳入其中，以提供更全面的运营视图。尽管相似，但 ESG 和可持续发展数据并不相同。ESG 数据提供了具体的指标，投资者和其他利益相关者可以使用这些指标来对公司进行评估。可持续发展数据为该组织的资源使用和可持续发展管理战略提供了更全面的描述。
可持续发展数据可以通过实时仪表板、电子表格或其他交互式数据可视化工具共享，从而更容易跟踪组织的进度并找到需要改进的领域。还可以在 LinkedIn 等社交媒体平台上展示数据，以凸显可持续发展工作，提升品牌声誉。
所有链接均为 ibm.com 外部链接
1“世界环境与发展委员会报告：我们共同的未来”，联合国。
2 “Eltel Group 使用 Normative 跟踪其全部碳足迹”，Evan Farbstein，Anne Veiksaar，Normative，2022 年 6 月 13 日。
3 “我们的气候议程”，IKEA。
4 “ESG 报告方面的领导力帮助提升了 Mahindra 的品牌并吸引了全球影响力投资者”，世界经济论坛，2023 年 11 月。
5 “可持续发展报告的全球主要趋势”，KPMG。