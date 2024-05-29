联合国布伦特兰委员会广泛推广了可持续发展的概念，该委员会是联合国的一个下属机构，旨在通过追求可持续发展来帮助各个国家/地区在环保理念方面达成一致。1987 年，该委员会发表了名为《我们共同的未来，从一个地球到同一个世界》的报告，该报告将可持续发展定义为“满足当代人需求的同时，不损害子孙后代满足其自身需求的能力”。1

随着公众对可持续发展的新认识，公司感受到了减少其运营造成的不利环境和社会影响的压力。因此，随着各组织对其在可持续发展三大支柱（环境、社会和经济）方面的影响进行量化，可持续发展数据的早期版本逐渐成型。

到 2016 年，联合国制定了可持续发展目标 (SDG)，概述了 17 项可持续发展目标。可持续发展目标设定了全球可持续发展议程，希望到 2030 年实现更加可持续的未来。它们还为公司提供了明确的目标来衡量自己的可持续发展计划，使可持续发展数据不再是奢侈品，而成为必需品。