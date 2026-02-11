STP 可涵盖多个自动化阶段中的任意一项或全部，包括启动、验证、扩充、路由、履约和结算。然而，STP 并不是非全有即全无的方案；业内通常以 STP 率，也就是自动化流程的占比来衡量 STP 落地情况。采用 STP 方法可以缩短处理时间，进而精简操作任务、提升可扩展性，并生成清晰、可供审计的文档轨迹。

STP 在金融服务领域应用广泛，常见于证券交易、支付以及银行业务场景。例如，在证券交易中，每天有数百万笔交易在无人参与的前提下完成分析、清算与执行。