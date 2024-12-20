寻源到付款 (S2P) 是一种集成采购流程，它从开始到结束连接采购活动，包括供应商寻源、合同管理、采购和付款。
S2P 将这些相互关联的采购活动整合到一个简化的流程中，有助于确保每个阶段都得到有效管理并交付结果。通过统一这些步骤，S2P 提高了采购活动的透明度和控制力，同时支持更广泛的供应链管理并实现数据驱动的决策。
S2P 流程中的一个重要环节是战略采购，这涉及识别合适的供应商、评估其能力并进行合同谈判。这一步对于寻找符合组织质量、成本和交付期望的供应商至关重要。通常还会使用 RFX 流程（例如招标邀请书 (RFP)）来收集供应商信息和出价。签订合同后，流程进入采购阶段，此时会发出采购订单、接收货物或服务并处理付款。
S2P 集中采购数据以提高可视性和控制力，使组织能够做出明智的决策并适应市场变化。S2P 流程还可以通过促进清晰沟通和执行绩效评估来加强供应商关系。归根结底，S2P 是实现组织采购战略现代化、提高供应链优化和弹性的重要工具。
技术在现代 S2P 流程中发挥着关键作用，能够通过自动执行重复性任务，提供对支出和供应商业绩的实时洞察。领先供应商提供的高级采购到付款解决方案利用数据分析、AI 和供应链自动化来优化供应商选择、预测需求并确定节约成本的机会。通过将采购工具与财务系统集成，这些平台可以无缝跟踪支出，确保遵守合同并提高运营效率。
S2P 有时会与采购到付款 (P2P) 混淆。这些流程之间的差异在于它们在采购周期内的范围。
S2P 是一个更广泛的端到端流程，从采购开始，即供应商的识别、评估和选择，贯穿采购、发票处理和付款。它强调战略采购、供应商选择和合同管理，适合那些希望优化采购计划和供应商关系的组织本质上，S2P 将战略决策与采购的事务性方面整合在一起，旨在优化采购策略、实现成本节约并管理整个供应商生命周期。
P2P 是 S2P 的一个子集，专注采购的运营方面。采购到付款流程的目标是有效管理供应商的货物或服务流程，并确保及时付款。该流程从创建采购申请和采购订单开始，到接收货物或服务结束，最后到发票审批和付款结。P2P 在本质上更具事务性和操作性，重点是有效地进行采购和管理付款。
简而言之，P2P 处理采购的交易和付款方面，而 S2P 则涵盖整个采购生命周期，包括战略寻源和关系管理。这使得 S2P 成为更全面的流程，集成了所有采购职能以支持组织的长期采购战略。
从寻源到付款的流程由几个相互关联的步骤组成，每个步骤都旨在简化采购流程，确保整个采购周期的价值。不同的组织或平台在顺序或重点上可能存在细微差别。尽管如此，核心框架仍然保持一致，寻源到合同是 S2P 流程的基础组件。
S2P 流程通常从支出分析开始，这是了解组织的采购习惯和促进有效支出管理的基础活动。此步骤检查诸如以下问题：谁是组织的供应商？正在采购哪些商品或服务？数量是多少？价格是多少？通过分析支出数据，并将其与行业基准进行比较，采购团队可以发现模式、效率低下的情况，节省成本的机会，或改善供应商条款。这项持续活动不仅为战略采购决策提供信息，还有助于让采购工作与更广泛的组织目标保持一致。
在此步骤中，组织需要识别、评估和选择能够有效满足其需求的潜在供应商。该流程通常涉及发布招标邀请书 (RFP)、分析供应商信息和投标文件以及谈判条款。高端的 S2P 软件有助于自动执行这一步骤，为选择最佳供应商提供数据驱动的洞察分析和市场情报。良好的采购管理对于确保获得可靠且具有成本效益的供应商至关重要是关键
一旦选定供应商，就会拟定合同、进行谈判并最终敲定。此阶段定义管理供应商关系的定价、交付条款、合规性要求和性能管理指标。高效的合同管理有助于确定法律保障，降低风险并汇总协议以便于访问和监控，从而使所有相关利益相关者获益。自动化工具在标准化和简化该流程方面发挥着关键作用。
采购阶段涉及创建采购申请、发出采购订单 (PO) 和管理商品或服务交付。采购申请必须经过批准后才能转换为 PO，并跟踪订单以确保符合合同条款。电子采购系统与企业资源规划 (ERP) 解决方案无缝集成，可简化这些流程。这种整合有助于确保效率，并遵守预算和政策要求。
在这一步骤中，接收、验证供应商发票，并通过“三相符”程序将其与采购单和收据进行比对。此流程可确保准确性，并防止付款出现差异或延迟。自动化工具可简化发票验证过程，标记差异以供处理，并准备批准的发票以供付款。这是避免错误和优化应付账款工作流的关键步骤。
付款处理是最后一步，根据商定条款支付发票。现代 S2P 系统与财务工具集成，有助于确保安全、及时的付款，同时提供现金流和支出的可见性。及时付款有助于加强供应商关系。
S2P 平台是全面的数字解决方案，旨在将 S2P 周期的每个步骤统一、简化，并整合到单一平台中，将采购转变为一个无缝的数据驱动流程。例如，SAP Ariba 和 Oracle Fusion Cloud Procurement 等平台使用先进的技术，包括 AI、生成式 AI、自然语言处理 (NLP) 和自动化来提高效率、透明度和控制力。
众多 CEO 正在投资生成式 AI，以实现供应链的自动化和精简。在一项研究中，89% 的高管表示，自动化领域的关键投资将包括生成式 AI 的能力，19% 的高管表示生成式 AI 对其供应链自动化的未来至关重要。当被问及他们预计生成式 AI 将在哪些方面影响供应链时，超过一半的受访者选择为客户提供自助服务。其他预期影响领域包括分析和处理订单、需求预测以及分析和优化库存。1
以下是在 S2P 流程的特定步骤中使用 AI 和科技方式的一些示例：
支出分析：现代 S2P 平台使用 AI 驱动的分析来提供针对组织支出的深入洞察分析。这些工具对跨部门的支出数据进行汇总和分类，可识别模式并突出显示存在成本节约机会的领域。AI 算法可以预测未来的支出趋势，帮助采购团队就预算分配和供应商谈判做出更好的决策。
供应商寻源：在所有采购活动中，大多数组织使用 AI 进行寻源。在一项研究中，59% 的受访者已实施 AI 来“提供寻源治理并执行类别管理”或“制定寻源和类别管理战略”，或作为采购流程中端到端实施的一部分。2AI 和 NLP 通过分析供应商数据、自动给供应商评分以及根据预定义标准（例如价格、质量、风险和可持续性实践）推荐最佳供应商来增强采购流程。NLP 功能允许平台扫描和解释供应商文件，如认证或合规记录，从而减少人工作业。
合同管理：S2P 平台中 AI 驱动的合同管理工具简化了合同的创建、谈判和监控。NLP 用于分析合同语言、标记不一致的地方，并帮助确保遵守法律和组织政策。自动化使企业能够跟踪合同里程碑、管理续签并降低因不合规或错过截止期限而产生的风险。
采购执行：最近的一项研究发现，在此阶段使用 AI 可将执行采购流程的年度总成本降低 28%（以支出百分比计）。2人工智能驱动的 S2P 平台可自动化采购申请、采购订单和审批工作流程。AI 也支持机器人流程自动化 (RPA)，可以消除耗时且重复的任务，加快订单处理并减少错误。智能算法还有助于确保采购符合谈判达成的合同和供应商协议。
发票和付款处理：S2P 平台采用 AI 自动将发票与采购订单和交货收据进行匹配，并标记差异。这种自动化减少了处理时间，并支持准确及时的付款。这些平台还有助于组织遵守税收和监管要求，并进一步简化财务运营。
风险管理与合规：AI 可实现对供应商业绩和潜在风险的持续监控。事实上，80% 的高管预计生成式 AI 能够通过分析所有相关的供应商绩效指标，实现更好的管理。1 通过分析可靠性、财务稳定性和市场状况，该平台可以主动标记供应链中断或违规行为等风险。NLP 可协助扫描监管文件，确保供应商的实践符合行业标准。
S2P 流程提供了一种结构化的采购管理方法。以下是实施 S2P 流程的主要优点：
S2P 将所有采购活动整合为一个连贯的流程，从供应商识别到付款，并与更广泛的业务流程相协调。这种精简消除了冗余，并确保寻源、采购和支付职能之间的顺利交接，从而提高运营效率。
在流程开始时进行战略寻源，确定具有成本效益的高质量供应商。这种方法与严格的合同谈判相结合，有助于确保更好的定价和条款。
S2P 流程支持组织更好地了解支出数据，并让采购决策与预算目标保持一致。端到端管理流程有助于确保成本控制、遵守合同并消除不必要或未经授权的采购。
S2P 促进了清晰一致的采购流程，每个步骤都有记录且相互关联。这种透明度支持组织内部的审计、合规要求和问责制。
通过将供应商评估、选择和管理规范化，S2P 创建了一种结构化方法，并通过简化的工作流和增强的协作工具改善了用户体验。持续的沟通和性能跟踪可以促进信任和协作，从而使供应商提供更好的定价、服务和创新。
S2P 提供了一种评估供应商和管理合同的系统方法，这有助于降低与不可靠的供应商合作或面临法律纠纷的风险。监控供应商业绩也可以最大限度地减少供应链中断。
1. AI impact in supply chain benchmark report. IBM IBV (Institute for Business Value) Performance data and benchmarking, April 2024.
2. The CEO’s guide to generative AI: Supply chain, © Copyright IBM Corporation 2023.
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