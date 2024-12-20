S2P 平台是全面的数字解决方案，旨在将 S2P 周期的每个步骤统一、简化，并整合到单一平台中，将采购转变为一个无缝的数据驱动流程。例如，SAP Ariba 和 Oracle Fusion Cloud Procurement 等平台使用先进的技术，包括 AI、生成式 AI、自然语言处理 (NLP) 和自动化来提高效率、透明度和控制力。

众多 CEO 正在投资生成式 AI，以实现供应链的自动化和精简。在一项研究中，89% 的高管表示，自动化领域的关键投资将包括生成式 AI 的能力，19% 的高管表示生成式 AI 对其供应链自动化的未来至关重要。当被问及他们预计生成式 AI 将在哪些方面影响供应链时，超过一半的受访者选择为客户提供自助服务。其他预期影响领域包括分析和处理订单、需求预测以及分析和优化库存。1

以下是在 S2P 流程的特定步骤中使用 AI 和科技方式的一些示例：

支出分析：现代 S2P 平台使用 AI 驱动的分析来提供针对组织支出的深入洞察分析。这些工具对跨部门的支出数据进行汇总和分类，可识别模式并突出显示存在成本节约机会的领域。AI 算法可以预测未来的支出趋势，帮助采购团队就预算分配和供应商谈判做出更好的决策。

供应商寻源：在所有采购活动中，大多数组织使用 AI 进行寻源。在一项研究中，59% 的受访者已实施 AI 来“提供寻源治理并执行类别管理”或“制定寻源和类别管理战略”，或作为采购流程中端到端实施的一部分。2AI 和 NLP 通过分析供应商数据、自动给供应商评分以及根据预定义标准（例如价格、质量、风险和可持续性实践）推荐最佳供应商来增强采购流程。NLP 功能允许平台扫描和解释供应商文件，如认证或合规记录，从而减少人工作业。

合同管理：S2P 平台中 AI 驱动的合同管理工具简化了合同的创建、谈判和监控。NLP 用于分析合同语言、标记不一致的地方，并帮助确保遵守法律和组织政策。自动化使企业能够跟踪合同里程碑、管理续签并降低因不合规或错过截止期限而产生的风险。

采购执行：最近的一项研究发现，在此阶段使用 AI 可将执行采购流程的年度总成本降低 28%（以支出百分比计）。2人工智能驱动的 S2P 平台可自动化采购申请、采购订单和审批工作流程。AI 也支持机器人流程自动化 (RPA)，可以消除耗时且重复的任务，加快订单处理并减少错误。智能算法还有助于确保采购符合谈判达成的合同和供应商协议。

发票和付款处理：S2P 平台采用 AI 自动将发票与采购订单和交货收据进行匹配，并标记差异。这种自动化减少了处理时间，并支持准确及时的付款。这些平台还有助于组织遵守税收和监管要求，并进一步简化财务运营。

风险管理与合规：AI 可实现对供应商业绩和潜在风险的持续监控。事实上，80% 的高管预计生成式 AI 能够通过分析所有相关的供应商绩效指标，实现更好的管理。1 通过分析可靠性、财务稳定性和市场状况，该平台可以主动标记供应链中断或违规行为等风险。NLP 可协助扫描监管文件，确保供应商的实践符合行业标准。