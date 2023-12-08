什么是 SAP SuccessFactors？

SAP SuccessFactors 是基于云的领先人力资本管理 (HCM) 系统。从人才情报和员工队伍分析到继任和发展规划，该平台旨在帮助组织优化其员工队伍管理。
软件即服务 (SaaS) 系统是 SAP 提供的众多模块之一，而 SAP 也是全球最受欢迎的企业资源规划 (ERP) 供应商之一。这款旗舰人力资源套件旨在集中并简化整个生命周期中人力资源管理流程的几乎各个方面，包括：
入职、招聘和人才保留
绩效管理、指标和人员分析
薪酬管理、薪资和福利管理
时间和考勤
人才管理、继任计划和招聘
学习和职业人才发展
与其他一些 SAP 产品和模块一样，SAP SuccessFactors 主要基于云，但在需要本地数据存储的情况下，该软件也可以作为混合云模型的一部分进行部署。软件可单独使用，也可以与其他 SAP 产品搭配使用，例如用于客户关系管理的 SAP CRM 或用于供应链管理的 SAP SCM。
SuccessFactors 最初由来自旧金山的 Lars Dalgaard 于 2001 年创立。 公司于 2007 年上市。2011 年，SAP 以 34 亿美元收购了 SuccessFactors，市场普遍认为此次并购代表了这家 ERP 巨头对云计算的长期投资。 1
据 SAP 称，目前已有 200 多个国家/地区的 12,000 多家公司在使用此 HR 解决方案。近年来，公司更加重视人性化体验管理 (HXM)，而非 HCM，这表明在快节奏和日益数字化的业务环境中，员工体验非常重要。2
SAP SuccessFactors 的 HXM 套件旨在管理人力资源流程的几乎各个方面。除了薪资和福利等核心人力资源功能外，该平台还通过工作与生活平衡评估和继任计划工具协助高级员工体验管理。借助 SAP SuccessFactors 解决方案，管理人员还可以更深入地洞察分析员工队伍趋势。
SAP SuccessFactors 的主要功能包括：
薪酬：SAP 的 SuccessFactors 薪酬平台可帮助管理人员制定和安排薪酬计划，实现员工奖励的自动化和简化。
持续绩效管理 (CPM)：管理人员可以借助 SuccessFactors 持续了解员工活动，及时提供相关主题和问题的反馈。员工可以使用该系统标记成就，然后将其与绩效和发展目标联系起来。
Employee Central：SAP SuccessFactors Employee Central 是 SAP 的人力资源信息系统 (HRIS)。该系统可支持组织实现人力资源流程的标准化，并管理用户档案、组织架构以及管理福利。HRIS 包括自助服务工具和员工警报。
Employee Central 薪资： SAP SuccessFactors 基于云的薪资管理系统可实现薪资流程自动化、提供高级分析、减少错误并确保及时处理款项。
Employee Central Service Center：员工可以使用 Employee Central Service Center 从任何设备直接获取其组织的人力资源专家和个性化政策信息。
学习：各组织使用 SuccessFactors 的人工智能驱动型学习管理系统 (LMS) 来创建自定义参与场景，并提供新的员工发展机会。
入职：SAP 的入职软件简化了新员工的入职流程，并提供仪表板和定制培训以及内置电子表格。
绩效和目标管理：SuccessFactors 的绩效和目标工具可提供用于衡量团队工作效率的高级分析以及持续反馈的机会，从而提高员工绩效。
招聘：组织使用 SAP SuccessFactors Recruiting 来吸引、识别和聘用人才。软件的申请人跟踪系统和自动化系统与其他数据流集成，可支持管理人员跟踪招聘工作的短期和长期效果。
报告和分析：SuccessFactors 具备先进的 HR 分析功能，可提供准确、及时的情报，让管理人员能够快速回答与员工队伍相关的问题，并揭示广泛的 HR 趋势。
继任和发展：各组织可以使用 SuccessFactors 的继任规划工具来识别有前途的内部候选人，并客观评估员工绩效，以培养重点人才。
工作生活：员工可以使用 SuccessFactors 的工作生活评估与仪表板来跟踪自己的健康状况并完成相关活动，以保持健康的工作习惯。这些人性化体验管理工具也可供管理人员使用，以整理匿名报告并比较不同部门的数据。
与其他 SAP ERP 应用程序和模块一样，SAP SuccessFactors 可支持组织将多个业务流程统一到具有单个用户界面的单个系统中。该平台的 HCM 套件具有 AI 功能和分析能力，对于需要处理大量员工数据的大中型组织很有帮助。
凭借 SuccessFactors HR 系统，企业可以进行更有效的员工队伍规划。SAP SuccessFactors 的主要优势包括：
基于云的可扩展性：作为基于云的平台，SuccessFactors 的 HR 系统特别具有可扩展性。可以随时随地访问 HR 和员工数据，从而提高灵活性和移动性。
持续改进：该平台可监控和提升员工的成就，提供职业发展建议，并针对有效的继任计划而培养人才。
绩效分析：SAP SuccessFactors 的高级人力资源分析功能可支持决策者实时响应员工队伍需求，并发现隐藏的洞察分析信息，从而提高生产力。
简化流程：SAP SuccessFactors 将整个 HR 生命周期引入具有单一用户体验的单一平台，让组织能够可视化不同的工作流程。
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