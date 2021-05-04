RPA 由三项核心技术组成：工作流自动化、屏幕抓取和 AI。 这些技术的独特组合使 RPA 能够解决人工桌面任务的生产力挑战。
本章包括：
机器人流程自动化 (RPA) 是一种程序（在本例中，它是一个软件机器人），用于模仿人类用户与其桌面进行交互以执行任务。例如，将信息从 Excel 电子表格复制到表单、插入客户数据并在网站下订单等。虽然我们假设在当今的数字世界中许多人工任务已实现自动化，但我们的大部分日常工作仍然需要人工劳动，而且其中大部分工作是重复性的。
想象一下，您是一名数据文员，负责处理通过电子邮件或传真发送给您的发票。您需要阅读传入发票（可能是 PDF 文档或传真图像），然后手动将订单输入到订购应用程序中。如果是新客户下订单，您可能还需要手动创建客户账户。如果您拥有 RPA，机器人可以充分利用各种 OCR（光学字符识别）技术和智能文档处理技术来读取发票，然后模拟计算机屏幕上的鼠标点击和键盘敲击，将信息输入到订购应用程序中。
RPA 与其他自动化方法（如脚本或 API）的一个关键区别在于，RPA 不仅限于命令行或 API，还包括用户界面。尽管各种现代化技术取得了进步，但仍然有许多旧版业务应用程序（例如，CICS、IMS、SAP ）或本机应用程序（例如，基于 Windows）不提供现代化 API 或命令行来实现自动化。在某些情况下，用户根本无法访问 API（想象一下您正在使用第三方基于 Web 的应用程序，例如银行网站或在线书店），因为他们向普通用户提供后端 API 访问权限的可能性非常小。要自动执行涉及这些系统的任务，就需要 RPA。
机器人流程自动化 (RPA) 由三项核心技术组成：工作流自动化、屏幕抓取和人工智能 (AI)。正是这三种技术的独特组合，使 RPA 能够解决手动桌面任务的生产力挑战，否则这些任务的投资回报率 (ROI) 会较低。
RPA 刚推出时，人们认为它只是一种屏幕抓取技术。从某种意义上说，这并没有错；RPA 是屏幕抓取技术的演进，它更智能地利用了屏幕辅助等技术，更智能地解析了用户界面数据（例如，原生 Windows 控件、Web 浏览器 DOM 模型），并且以更具可扩展性的方式同时管理多个机器人。
在将 RPA 推向大众市场之前，大致分为三类工作流自动化：全人工、以人为中心的半自动化和全自动化直通流程。几乎所有自动化项目的目的都是将全人工流程的比例转变为全自动化直通流程。人们希望拥有尽可能多的直通流程，这也是推动 API 经济发展的原因，因为每项服务都必须可以通过 API 访问，并通过编程消除所有人工干预：
问题是，在以人为本的流程和直通流程之间需要进行投资，有时所需的投资可能大大超过所获得的好处。因此，我们会看到许多初始自动化项目都集中在业务关键型流程上，因为这些流程的投资回报率会更高。这些关键的业务流程通常只占公司流程的 10%，其余大部分流程是我们所说的“长尾流程”和以人为中心的流程，但它们的重要性不足以证明构建新的 API 或流程重新设计所需的投资是合理的。
这就是 RPA 技术具有吸引力和实用性的地方。RPA 擅长自动执行一系列重复性桌面任务，如果没有适当的 API 集成，这些任务的自动化将很困难且耗时。许多 RPA 解决方案（包括 IBM® Robotic Process Automation）都提供低代码创作工具，结合屏幕录制和更智能的技术，使用户能够更轻松快捷地构建解决方案。
这样做的结果是，我们在以人为本的流程和直通流程之间有一个中间地带，我们使用涉及人类、机器人和 API 的混合方法来推动自动化：
要确定您的组织内部是否有机会使用机器人流程自动化 (RPA)，您可以首先研究以下三个方面：
机器人流程自动化 (RPA) 中有两种主要形式的机器人：有人值守和无人值守。当 RPA 行业刚进入市场时，大多数机器人都是“无人值守”的。从本质上讲，无人值守机器人就像一个计划任务，只不过在这种情况下，机器人会被派往指定的计算机上运行（通常是按计划进行的）。
后来推出的“有人值守机器人”是指，用户可以在自己的电脑上按需启动的机器人。在这些情况下，机器人可能只是自动执行整体任务的一部分，而不是整个任务。
与无人值守机器人相比，有人值守机器人有以下两个主要优势：
最近，我们发现一个日益明显的趋势，即除了传统的无人值守机器人外，公司还在部署更多的有人值守机器人。
如今，机器人流程自动化 (RPA) 已在多个领域使用了 AI（并有望在未来扩展到更多用例）。从根本上说，RPA 要做的就是模仿人类执行任务时的行为。
以下是四个示例：
RPA 的优势在于其清晰的投资回报率，以及日常业务用户可对其进行编程。RPA 作为一个非常强大的概念，拥有进一步创新和应用的巨大潜力。RPA 使企业能够从其旧版或现有系统过渡到更现代的 API 经济，而无需先对其平台进行现代化改造。RPA 将在以下几个领域得到发展：
