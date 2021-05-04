机器人流程自动化 (RPA) 由三项核心技术组成：工作流自动化、屏幕抓取和人工智能 (AI)。正是这三种技术的独特组合，使 RPA 能够解决手动桌面任务的生产力挑战，否则这些任务的投资回报率 (ROI) 会较低。

RPA 刚推出时，人们认为它只是一种屏幕抓取技术。从某种意义上说，这并没有错；RPA 是屏幕抓取技术的演进，它更智能地利用了屏幕辅助等技术，更智能地解析了用户界面数据（例如，原生 Windows 控件、Web 浏览器 DOM 模型），并且以更具可扩展性的方式同时管理多个机器人。

在将 RPA 推向大众市场之前，大致分为三类工作流自动化：全人工、以人为中心的半自动化和全自动化直通流程。几乎所有自动化项目的目的都是将全人工流程的比例转变为全自动化直通流程。人们希望拥有尽可能多的直通流程，这也是推动 API 经济发展的原因，因为每项服务都必须可以通过 API 访问，并通过编程消除所有人工干预：