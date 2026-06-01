规划阶段的目标不是提前定义每项需求。相反，团队会尝试定义要解决的问题、目标用户、对用户最重要的功能以及开发的主要限制因素。这些限制包括预算、时间安排、与更广泛技术栈的整合以及合规问题。

该阶段不会生成庞大的需求文档，而是产生用户故事、线框图、功能列表、架构决策、项目目标和大致时间表。与其他方法相比，这种方法代表了最少的规划，这是有意的。规划有意保持轻量级，以便开发可以快速开始原型设计。

RAD 适配需求持续变更的场景，因为用户往往只有看到原型后，才能明确自身真实需求。在开发过程中实时沉淀经验，用于完善整体开发方案。本阶段仅作为过渡铺垫。