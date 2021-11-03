如果认为其中一个系统在性能和响应能力上远超另一个，那将是一种误解。MongoDB 和 MySQL 都运行迅速，并且都是功能强大的数据库管理系统。

MySQL 是一个旧版系统

MySQL 使用 SQL 进行设计，并基于 B-tree 表结构构建，这意味着该结构内的对数交互使得服务器引擎能够快速扫描和搜索数据集以查找相关数据。



MySQL 有两个主要组件：一种存储引擎和用于处理数据的语言。存储引擎负责数据的创建、检索、发送和存储，而语言则用于访问数据。

在过去十年中，MySQL 主要运行在非事务性存储基础之上，这意味着数据被定义并与其他数据分离，从而更易于定位更新。当前，该系统采用了事务性存储引擎，但也支持许多其他类型的存储格式，例如 CSV（逗号分隔值文件）或 gzip（基于压缩的引擎格式）。

MySQL 同样基于节点，因此树形结构加速了数据搜索，创造了高效的搜索、索引和查询体验。MySQL 利用此结构将数据存储在字段或数据集中，这些数据与其他数据相关联。

例如，公司目录可以作为个人信息的数据库字段存在，而该数据库字段可能包含部门信息。用数据术语来说，这些也被识别为值对或“键值对”。两个数据集都指向部门作为关键属性，而数据库字段中的元素则进一步定义该部门，例如其职能、员工和其他相关属性。当在 MySQL 数据库中构建时，这些就是关联数据。

此外，您几乎可以在任何操作系统上运行 MySQL，从 Windows 到 Linux 和 MacOS——尽管从历史经验来看，用户普遍认为 Linux 是最佳选择。

MongoDB 是一个 NoSQL 系统

MongoDB 被称为 NoSQL 数据库或非关系型系统。它基于文档作为搜索的数据单元，因此是一个面向对象的系统。它使用二进制 JSON 语言编写和运作；同时，它也使用 MongoDB 查询语言，许多人认为这是一种通用、更轻量或更灵活的工作结构。此外，MongoDB 采用 BSON——这是一种类似于 JSON 的文档，经过二进制编码后通常会成为更小的文件。许多开发者发现这些文档更易于操作，从而使得数据管理更快。



与 MySQL 类似，MongoDB 支持多种存储引擎类型。但正是其结构使其与众不同，并被许多组织视为选择此类数据库系统的理由。其结构采用动态的 "模式" 设计，这种信息组织方式使其兼具灵活性与高速性。

MongoDB 对结构化与非结构化数据都特别有用。结构化数据处理直接明了——书面内容即是一个例子；非结构化数据的存储和组织则更为困难。随着此类数据在大数据领域日益普及，富媒体或面部识别数据仅是 MongoDB 着力更好地管理的其中几种类型。