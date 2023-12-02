基于模型的系统工程流程包括一系列相互关联、在从概念到完成的整个过程中指导系统开发的阶段。

首先，利益相关者定义系统的目标及其运行环境。然后将这些需求转化为具体的、可测量的系统需求。MBSE 工具和数据建模支持创建详细的模型来捕捉这些需求，使其与总体目标协调一致。通过系统架构设计，开发系统的总体结构。

MBSE 有助于在构建物理原型之前识别和解决问题。开发好架构后，就开始对各个组件进行更详细的设计。然后，MBSE 有助于系统行为仿真，让工程师能够在虚拟环境中测试和完善其设计。

从这里开始构建和组装系统，使用模型作为参考，以确保一致性。随后是验证、测试和确认流程，确保系统按预期运行。部署之后，MBSE 模型可用于支持维护活动和任何未来的升级，确保系统在其生命周期内持续满足不断变化的需求。

MBSE 技术和工具正在扩展，包括对传统工作流的变化和增强。例如，Harmony Model-Based Engineering (HarmonyMBE)（与 MBSE 的一种关键软件工具 IBM Rhapsody 集成）配置文件采用了以模型为中心的系统化、可追溯且符合标准的方法。它的目的是简化工作流并提供更多的自动化，以减少所涉及的手动工作量。