准确的负荷预测可确保在任意给定时间均有足够的电力供应满足需求，从而保持电网的平衡和稳定。而凭借这种可靠性，则可实现更高的效率和成本节余。负载预测使公用事业公司能够通过需求响应计划更好地管理其资源，而这些计划通过激励消费者在用电高峰时段减少用电量来改变使用方式。此类需求预测可帮助公用事业公司规避掉与生产过多或过少电力而导致的额外成本。

此外，负荷预测数据还可用于战略规划决策，例如产能扩大、基础设施开发和维护安排。例如，这些数据可突显新建发电厂或输电线路的最佳部署位置，从而确保满足未来的需求。在解除管制的电力市场中，负荷预测数据还可帮助市场参与者制定明智的竞价策略、管理能源合同并降低风险。