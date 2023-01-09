二十年前，编程存在边界。带宽限制与有限算力迫使开发人员必须时刻关注代码长度与复杂度。 但随着技术催生更强大的创新能力，程序员不再受规模束缚。

例如，增强的算力使得大文件与应用程序能快速处理。开源库与框架让软件工程师能在项目中复用代码片段，创造更多可能性。这也导致程序拥有更多代码行——解析它们需要更强的处理能力。意想不到的后果是能源消耗增加与全球电力需求上升。

当企业寻求业务转型并实施更可持续发展实践时，他们正深入梳理现有流程以寻求新效能。这包括评估业务运营的基石：从更高效存储数据到审视代码编写方式。

本文将探讨绿色编码如何助力组织找到创新方式，将可持续发展置于优先地位并实现节能目标。