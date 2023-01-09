二十年前，编程存在边界。带宽限制与有限算力迫使开发人员必须时刻关注代码长度与复杂度。 但随着技术催生更强大的创新能力，程序员不再受规模束缚。
例如，增强的算力使得大文件与应用程序能快速处理。开源库与框架让软件工程师能在项目中复用代码片段，创造更多可能性。这也导致程序拥有更多代码行——解析它们需要更强的处理能力。意想不到的后果是能源消耗增加与全球电力需求上升。
当企业寻求业务转型并实施更可持续发展实践时，他们正深入梳理现有流程以寻求新效能。这包括评估业务运营的基石：从更高效存储数据到审视代码编写方式。
本文将探讨绿色编码如何助力组织找到创新方式，将可持续发展置于优先地位并实现节能目标。
绿色编码是一种环境可持续的计算实践，旨在最小化代码处理过程中的能耗，从而帮助组织降低整体能源消耗。为应对气候变化危机与全球法规，许多组织已设定温室气体减排目标；绿色编码正是支撑这些可持续发展目标的途径之一。
绿色编码是 绿色计算 的分支。绿色计算致力于限制技术对环境的影响，包括降低高强度运营中的碳足迹（例如生产线、 数据中心 乃至业务团队的日常运营）。绿色计算这一更大的范畴也涵盖绿色软件——即采用绿色编码实践构建的应用程序。
从大数据到 数据挖掘的技术进步，导致信息通信技术领域的能耗急剧增长。据 美国计算机协会数据，过去十年间数据中心年能耗已翻倍。当前，计算与信息技术贡献了全球温室气体排放总量的 1.8% 至 3.9%。
要全面理解绿色编码如何降低能耗与温室气体排放，需深入探究软件能耗的构成：
近期针对不同编程语言速度与能耗的研究表明， C 语言在运行效率方面表现最佳，能有效降低能耗和内存使用，这为节能提供了新的潜在可能。然而关于如何实现这种节能效果、应采用哪些指标来衡量能效，目前仍存在争议。
绿色编码沿用了传统编程的基本原则。为降低代码处理过程中的能耗，开发人员可在 开发运维 生命周期中采用低能耗编程原则。
“精益编程”方法专注于用最少的处理量交付最终应用程序。 例如，网站开发者可优先减小文件体积（如将高清媒体替换为更小的文件）。这不仅能加快网站加载速度，还能提升用户体验。
精益编程还致力于减少代码臃肿——这个术语指代那些冗长或低效、浪费资源的多余代码。开源代码可能是导致此类软件膨胀的因素之一。由于开源代码需适配广泛的应用场景，其包含的大量代码在特定软件中并未被利用。例如，开发人员可能将整个库引入镜像，却仅需其中部分功能。这些冗余代码会占用额外算力，导致碳排放增加。
采用精益编程实践后，开发人员更倾向于设计仅需最低处理量却能达成预期效果的代码。
绿色编码原则通常被设计用于完善组织内部既有的 IT 可持续发展标准与实践。与在组织其他领域推行可持续倡议类似，绿色编码需要结构与文化的双重变革。
除节能优势外，企业还会发现绿色编码实践带来以下额外价值：
若需深入了解 IBM 与绿色编码，请优先参阅商业价值研究院发布的报告：《超越数据中心的 IT 可持续发展》。
该白皮书探讨了软件开发人员在推动负责任计算与绿色 IT 中如何发挥关键作用，分析了 IT 基础设施碳排放的四大来源，并探讨如何通过混合云实现绿色 IT 的承诺。
基础设施 优化是通过 提升资源 利用率减少碳 足迹的重要途径。其中最能快速提升能效的方法之一是自动配置资源以减少能源浪费与碳排放。 IBM Turbonomic Application Resource Management 是一款能自动化执行关键操作的软件，可实时持续地在堆栈各层级为应用程序主动提供最优化的计算、存储及网络资源利用方案，且无需承担应用程序性能风险。
如果应用程序仅消耗执行任务所需的能源，便可以提高使用率、降低能源成本和碳排放量，并实现持续高效的运维。目前客户通过运用 IBM Turbonomic 精准洞察应用程序需求，成功将避免的增量支出提升至 70%。参阅最新 Forrester TEI 研究 报告，了解 IT 如何在保障数据中心与云端应用程序性能的同时，推动企业践行可持续发展 IT 运营承诺。
推行绿色计算另一关键途径是为本地及云数据中心选择高能效 IT 基础设施。以 IBM LinuxONE Emperor 4 服务器为例，相比同等工作负载的 x86 服务器，可降低 75% 能耗并节省 50% 空间。容器化、解释器/编译器优化及硬件加速器结合绿色编码，能进一步降低能源需求。
将您的战略路线图与日常运营联系起来，立即开启可持续发展之旅吧。
利用 IBM 的可持续发展咨询服务，将可持续发展愿景转化为行动，成为一家更负责任、更具盈利能力的企业。