作为一种实践，它适用于希望通过方法上的转变来精简、简化和优化其系统的财务团队。最初，财务转型描述的是旨在重新构想财务职能以与公司整体战略保持一致的战略计划。

财务转型可能包括重组会计和财务部门，实施财务运营模式以及会计和财务流程。此外，可能还涉及提高财务能力、重建财务和会计系统平台，并使相关技术与具备适当技能的团队发挥协同增效作用。