财务转型是对整个企业中的流程、系统和组织变革的整合，通过新技术、培训和分析来实施。
作为一种实践，它适用于希望通过方法上的转变来精简、简化和优化其系统的财务团队。最初，财务转型描述的是旨在重新构想财务职能以与公司整体战略保持一致的战略计划。
财务转型可能包括重组会计和财务部门，实施财务运营模式以及会计和财务流程。此外，可能还涉及提高财务能力、重建财务和会计系统平台，并使相关技术与具备适当技能的团队发挥协同增效作用。
数字化财务转型是全方位地增强战略、运营、流程、方法、业务实践和人才，将这一切有机结合，提供更加精简并且具有成本效益的结果。
尽管成功实施财务转型所需的工作量和工作范围令人望而生畏，但在当今竞争激烈的形势下，这是组织不容错过的一项举措。
财务转型战略可帮助组织发现财务部门的薄弱环节，对需要实施的变革划分优先级，并确定支持业务发展和更好地管理关键财务活动的运营模式。现代财务战略必须有助于组织充分利用数字技术，例如云端软件、自动化和数据分析技术，从而打造更加敏捷的规划和预测功能，并适应不断变化的业务需求。
财务任务的执行是就采购流程给予财务建议、指导和支持，并支持付款和提供拨款。有一些操作纯属金融性质：贷款、证券发行或处置。另有一些则是涉及商品和服务的操作或分配交易，最终要确定支付转移方式或信用。
财务业务流程是一系列连续的任务，用于使一组数据进入完成状态。例如，此流程可能涉及收集员工的报销信息，将该信息转交经理和财务团队进行审查并使其获得批准，直至员工收到报销的款项。财务转型有助于不同的财务相关业务流程以顺畅、协调的方式运转。
许多组织已经开始拓展或培养能力，但是在这些方面仍然需要更多投资、资源和规划。财务部门需要培养具有更高水平的非传统技术技能的人才，并拥有能够管理自动化、AI 和机器人技术普及工作的团队。此外，财务部门还需要提高利用实时数据和分析工具进行决策的能力。
技术和数据的进步重新定义了财务的可能性。得益于全面的数据，将整个企业中的绩效联系起来变得更加容易。其目标不仅仅是实现自动化以提高效率，还要重新思考财务部门提供的服务及其如何为企业创造更大价值。
在自治财务方面，没有一成不变的运营模式可循，公司不应试图照搬其他公司的模式。不过，还是存在所有公司都应遵循和采纳的一些一般原则，其中包括决策权、人才考虑因素、组织结构、绩效、采购等。
组织可以制定财务转型路线图，按照计划的顺序采取一系列行动和活动并实现预期成果。
首先，记录财务职能部门的现状，包括流程分析、技术分析以及员工现状分析：胜任力和能力。
然后，设想一下您希望财务部门在未来 5-10 年内达到的目标状态。对现状和期望达到的状态进行差距分析。编制长期目标、中短期目标和预期成果，将包括风险与回报在内的内外部因素都纳入考虑范围。评估替代方法并评估可选方案。选择项目团队所推荐的路线。
通常，转型路线图由高度概括的工作流和阶段组成，这样就可以逐步交付成果。
成功的财务转型可以对日常业务产生积极影响。它可以降低成本、加速业务流程、提高效率、减少错误，并提供更易于使用的数据和报告。
自动化和简化业务职能有助于确保跨部门节省成本的机会。有机会远程开展业务则意味着有可能降低工资支出和制定更合理的薪资计划。
财务转型包括提高运营流程的效率和速度，确保运营流程一致并运行于合适的技术平台上，以便为改进后的业务流程提供支持。更高效的工作流还能减少代价高昂的瓶颈，避免这些瓶颈减慢财务流程，并为客户提供更出色的无差错体验。
通过实现财务流程和系统的自动化与标准化，组织可以避免错误并提高效率。此外，财务数据拥有单一可信信息源还能进一步减少错误和利益相关者的困惑。
实施集中式财务数据中心可以改善团队之间的协作，并提供进行远程操作的机会。集中式财务数据中心辅之以改进后的流程，可以提高生产力和效率。此外，耗时的任务能够自动完成，让财务团队成员腾出时间，专心致志地从事价值更高的项目。
组织正面临着数据量呈爆炸式增长的现状，这些数据来自内部系统、网站和社交媒体等外部来源。由于财务转型采用了新兴技术，因此它可以更好地掌控数据，并提供时间和工具来分析数据实际上表明什么及其是否值得信赖。
许多组织都在为数据整合不力而苦恼。业务部门的利益相关者要么找不到正确的数据，要么无法信任找到的数据。他们试图通过耗费大量人力的任务来解决这个问题，这些任务包括编写自定义程序和全局替换函数。而财务转型可以运用以下新兴技术来应对数据管理挑战。
RPA 是一种业务流程自动化技术，使用软件机器人自动完成原本由人类执行的任务。在财务领域，RPA 可以使用机器学习和自动化功能来加快薪资和发票处理等耗时任务的完成速度。
AI 驱动的技术使公司能够在管理数据挑战的同时，加强和增进人类的专业知识。这些技术推动了新的问题解决技术的出现，提高了生产力并开拓了新思路。
去中心化的账本可以在许多内部部门或外部合作伙伴之间创建不可更改的交易记录。区块链的特性使其可以降低成本。例如，在应付账款工作流中使用区块链可以从根本上解决发票处理成本高的问题，同时还能减少发票异常和付款延迟的情况。
云技术为财务部门提供了机会，让他们可以打造灵活、可扩展、实施速度更快且最终成本效益更高的基础架构。与传统的本地财务系统和数据仓库不同，先进的云解决方案从构建之初就考虑到当今的要求：向用户实时提供基于领先流程的嵌入式分析。
高级分析可以帮助公司从数据中获得新的洞察分析结果，用于解决棘手的业务问题、发现模式、优化决策并改善发票到现金流程中的客户体验。
