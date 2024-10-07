气候变化示例
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Sustainability
2024 年 2 月 15 日
阅读时长 4 分钟

全球气候变化和全球变暖是什么样的？地表温度统计数据描绘了一幅引人注目的气候变化图景：根据欧盟的数据，2023 年（链接位于  ibm.com 以外）气候监测仪 Copernicus 的数据显示，今年是有记录以来最热的一年，比工业化前水平高出近 1.5 摄氏度。

然而，要全面了解当前的气候危机和对未来气候的影响，一定要超越全球平均温度记录。气候变化的影响可分为三类：

  • 极端天气事件加剧
  • 自然生态系统变化
  • 对人类健康和福祉的危害
极端天气事件

虽然气候变化被定义为长期天气模式的转变，但其影响包括短期天气事件严重程度的增加。

  • 热浪：随着地球温度的持续上升，危险的热浪越来越常见，这也是气候变化最明显的影响之一。
  • 干旱：气温升高会加快水分蒸发，使干旱地区更加干燥。与气候变化相关的大气环流变化会进一步加剧干旱状况，因为雨水会绕过干旱地区。
  • 野火：干旱和水分蒸发加快会导致植被更加干燥，从而引发更大、更频繁的野火。据美国国家航空航天局 (NASA)（链接位于  ibm.com 以外）称，即使是通常多雨的地区也更容易受到野火的袭击，并且全球的野火季节正在全球范围内延长。
  • 暴雨和热带风暴：气候变化改变了降水模式，据美国国家航空航天局 (NASA) 报告，降水过多的时期更加频繁。科学家预计，由于大气湿度增加，热带气旋降雨量将进一步增加（链接位于  ibm.com 以外）。
  • 沿海洪灾增多：根据政府间气候变化专门委员会（IPCC，链接位于  ibm.com 以外) 称，与全球变暖相关的海平面上升使沿海低洼地区容易遭受更严重的洪灾。
自然生态系统变化

由于气候变化，自然生态系统 正在发生 长期变化 ，生物多样性正在减少。以下是几个示例：

  • 海冰消失和冰原融化：北极海冰的减少威胁着北极熊和海象等物种的栖息地。北极熊在北极海冰栖息地捕食海豹，而海象在不潜水觅食时则依靠冰层作为休息场所。在格陵兰岛和南极洲，冰原融化导致海平面上升，危及世界各地的沿海生态系统。
  • 珊瑚礁遭到破坏：从澳大利亚到佛罗里达，气候变暖导致海洋温度升高 ，造成珊瑚礁失去色彩鲜艳的藻类，从而造成所谓的“珊瑚白化”。
  • 海洋酸化：由于温室气体排放和大气中 二氧化碳浓度的增加， 海洋生物也面临着海洋酸化的风险。二氧化碳被海水吸收 ，导致化学反应，使海洋酸性增强。 贝类尤其容易受到海洋酸化的影响，国家海洋和大气管理局称海洋酸化会对牡蛎和蛤蜊产生“类似骨质疏松的影响”。
  • 入侵物种扩散：气温升高会使入侵物种能够迁移到新地区，往往会对本地野生动物造成危害。例如，千屈菜在北美的蔓延减少了鸟类筑巢地点，导致一些鸟类数量减少。
  • 危害河口生态系统：干旱减少了淡水流量，增加了河口的盐度，而降水量增加则增加了雨水径流，带来更多沉积物和污染。这些变化威胁着依赖特定河口条件生存的野生动物。
对人类健康和福祉的危害

气候变化正日益影响地球上的生活质量，影响人们的健康和经济福祉。

  • 疾病和死亡：全球气温升高为传染病的传播创造了条件，极端天气事件造成了惨重的生命损失和疾病。例如，野火烟雾造成的空气质量差会加剧哮喘和心脏病，而热浪则会导致中暑。超过 60000 人（链接位于  ibm.com 以外）在 2022 年的欧洲热浪中死亡。
  • 粮食不安全：干旱和缺水、严重风暴、极端高温和入侵物种可能会导致农作物减产和粮食不安全。根据世界银行的数据（链接位于  ibm.com 以外），大多数面临气候变化相关饥饿风险的地区位于撒哈拉以南非洲、南亚和东南亚。
  • 财务后果：气候变化会损害企业和个人的财务状况。例如，气候变化危及加利福尼亚州的葡萄酒生产，而海平面上升则威胁着加勒比海海滨度假胜地的未来。与此同时，保险公司越来越多地拒绝为易受极端天气影响的地区提供财产保险，使那里的房主面临更大的财务风险。
  • 基础设施损坏：野火、强风暴和洪水可能会破坏电网，导致停电，也会破坏交通网络，阻碍人们获得满足日常需求的服务和商品。一种基础设施损坏可能会导致另一种基础设施的损坏：正如美国政府的国家气候评估报告所指出的那样 （链接位于  ibm.com 以外），“电网故障会影响从水处理到公共卫生的方方面面。”
未来的希望

尽管对地球气候的某些影响是不可逆转的，但来自公共和私营部门的众多组织正在努力采取气候行动，以解决气候变化的原因。其中包括持续的缓解战略和减少温室气体排放的目标，如二氧化碳和甲烷的排放。

实现这些目标在一定程度上依赖于清洁、可再生能源生产的增长，从而减少世界对化石燃料燃烧所产生的能源的依赖。其他气候科学创新也有助于采取减缓气候变化的措施，包括碳捕获技术和中和海洋酸度的方法（链接位于  ibm.com 以外）。

现有的可持续发展技术也可以帮助企业降低碳足迹。例如，人工智能驱动的分析可以帮助公司确定其运营中哪些部分产生的温室气体排放量最大；碳核算可以为他们减少这些排放的战略提供信息。

科学家说，最重要的是迅速采取行动。

IPCC 主席 Hoesung Lee 在 2023 年的一份声明（链接位于  ibm.com 以外）中说道：“如果我们现在就行动起来，“我们仍然可以为所有人创造一个宜居的可持续未来。”

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作者
Alice Gomstyn IBM Content Contributor

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