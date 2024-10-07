全球气候变化和全球变暖是什么样的？地表温度统计数据描绘了一幅引人注目的气候变化图景：根据欧盟的数据，2023 年（链接位于 ibm.com 以外）气候监测仪 Copernicus 的数据显示，今年是有记录以来最热的一年，比工业化前水平高出近 1.5 摄氏度。
然而，要全面了解当前的气候危机和对未来气候的影响，一定要超越全球平均温度记录。气候变化的影响可分为三类：
虽然气候变化被定义为长期天气模式的转变，但其影响包括短期天气事件严重程度的增加。
由于气候变化，自然生态系统 正在发生 长期变化 ，生物多样性正在减少。以下是几个示例：
气候变化正日益影响地球上的生活质量，影响人们的健康和经济福祉。
尽管对地球气候的某些影响是不可逆转的，但来自公共和私营部门的众多组织正在努力采取气候行动，以解决气候变化的原因。其中包括持续的缓解战略和减少温室气体排放的目标，如二氧化碳和甲烷的排放。
实现这些目标在一定程度上依赖于清洁、可再生能源生产的增长，从而减少世界对化石燃料燃烧所产生的能源的依赖。其他气候科学创新也有助于采取减缓气候变化的措施，包括碳捕获技术和中和海洋酸度的方法（链接位于 ibm.com 以外）。
现有的可持续发展技术也可以帮助企业降低碳足迹。例如，人工智能驱动的分析可以帮助公司确定其运营中哪些部分产生的温室气体排放量最大；碳核算可以为他们减少这些排放的战略提供信息。
科学家说，最重要的是迅速采取行动。
IPCC 主席 Hoesung Lee 在 2023 年的一份声明（链接位于 ibm.com 以外）中说道：“如果我们现在就行动起来，“我们仍然可以为所有人创造一个宜居的可持续未来。”
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