主页 资产管理 Environmental Intelligence Suite 可持续发展战略
通过管理恶劣天气和气候变化对您业务实践的经济影响，将可持续发展计划付诸行动
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插图：IBM Environmental Intelligence Suite 可持续发展战略用例
制定应对气候变化的可持续业务计划对如今的企业来说至关重要

可持续发展战略不再仅仅是企业的社会责任，而是企业的当务之急。气候变化造成的负债会对各行各业组织的运营模式构成威胁，因此企业需要一种方法来评估业务实践对环境的影响，并衡量可持续发展计划的成效。

IBM® Environmental Intelligence Suite 使用专有的第三方地理空间和天气数据，提供对碳排放指标、供应链可持续性和可持续发展目标进展的深入洞察。借助分析技术、警报和仪表板可视化，协助您在将可持续发展战略付诸实践时做出更明智的决策。
Verdantix 将 IBM 评为企业碳管理领域的领导者

与同行、专家和专业人士建立联系，加快实现您的可持续发展之旅。
您可以做什么
监测气候物理风险

该套件使用地理空间数据来展现气候相关的短期和长期风险与机遇，量化潜在威胁，并协助企业制定决策来保护利益相关方的利益。
简化和实施碳核算

碳核算 API 让您能测量固定排放、无组织排放和移动排放、基于位置的排放和基于市场的排放，以及运输和配送排放，以返回范围 1 和范围 2 的输出。
优化可再生能源采购

历史的能源发电数据、天气数据和地理空间/时间数据可为风能和太阳能资产提供极为准确的能源预测，以便用户可以主动监控可再生能源的趋势。
最重要的是，可持续发展已成为一种创新机遇。 —Kareem Yusuf 博士，IBM 可持续发展软件总经理 阅读可持续发展指南
成功案例 Texas A&M AgriLife

IBM 与 Texas A&amp;M AgriLife 携手合作，帮助农民深入了解用水情况，从而提高农作物产量并降低经济和环境成本。

Plan21 基金会

Plan21 Foundation 与 IBM 帮助拉丁美洲的小型农场主以更可持续、更高效的方式管理农作物，从而改善全球食品安全。

 Shell

Shell 和 IBM 认为，未来的最佳方案之一是搭建一个名为 OREN 的数字平台，通过卓越运营、安全和可持续发展实现采矿业的去碳化。

 Aeromexico

Aeromexico 和 IBM 利用地理空间数据对墨西哥及全球 100 多条航线进行明智的气候风险分析，将乘客安全放在首位。
相关用例 监测天气造成的中断及其对安全的影响

根据 The Weather Company 提供的超本地实时天气信息来制定安全和运营决策。

 气候和天气风险管理

利用切实可行、准确无误的天气洞察，帮助贵组织降低恶劣天气事件造成的风险以及为此付出的代价。

 植被管理

做出更明智的数据驱动型决策，知道如何及何时维护因植被生长而受到威胁的资源。
采取后续步骤

有兴趣进一步了解 Environmental Intelligence Suite 如何帮助您预测极端天气事件并缓解其影响？通过免费试用深入了解相关功能，或预约量身打造的 Environmental Intelligence Suite 演示。

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