可持续发展战略不再仅仅是企业的社会责任，而是企业的当务之急。气候变化造成的负债会对各行各业组织的运营模式构成威胁，因此企业需要一种方法来评估业务实践对环境的影响，并衡量可持续发展计划的成效。

IBM® Environmental Intelligence Suite 使用专有的第三方地理空间和天气数据，提供对碳排放指标、供应链可持续性和可持续发展目标进展的深入洞察。借助分析技术、警报和仪表板可视化，协助您在将可持续发展战略付诸实践时做出更明智的决策。