可持续发展战略不再仅仅是企业的社会责任，而是企业的当务之急。气候变化造成的负债会对各行各业组织的运营模式构成威胁，因此企业需要一种方法来评估业务实践对环境的影响，并衡量可持续发展计划的成效。
IBM® Environmental Intelligence Suite 使用专有的第三方地理空间和天气数据，提供对碳排放指标、供应链可持续性和可持续发展目标进展的深入洞察。借助分析技术、警报和仪表板可视化，协助您在将可持续发展战略付诸实践时做出更明智的决策。
与同行、专家和专业人士建立联系，加快实现您的可持续发展之旅。
IBM 与 Texas A&M AgriLife 携手合作，帮助农民深入了解用水情况，从而提高农作物产量并降低经济和环境成本。
Plan21 Foundation 与 IBM 帮助拉丁美洲的小型农场主以更可持续、更高效的方式管理农作物，从而改善全球食品安全。
Shell 和 IBM 认为，未来的最佳方案之一是搭建一个名为 OREN 的数字平台，通过卓越运营、安全和可持续发展实现采矿业的去碳化。
Aeromexico 和 IBM 利用地理空间数据对墨西哥及全球 100 多条航线进行明智的气候风险分析，将乘客安全放在首位。