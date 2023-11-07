全球各地的恶劣天气愈演愈烈，对业务的负面影响也日益凸显。但是，企业若能提前预测天气威胁的到来，就会比竞争对手更具优势。通过预测冷锋、野火、龙卷风及其他高风险天气状况并提前制定好应对计划，企业可以充分发挥天气洞察的作用，化风险为收益。
IBM® Environmental Intelligence Suite 将天气、地理空间和行业特定数据整合到一体化解决方案中，让企业能够利用预测性分析技术，并最大限度地增加收入，而不仅仅是保护自己免受损失。
了解如何缓解气候变化对未来环境的影响，并积极适应现下气候变化带来的挑战。
了解如何利用数据和 AI 做好应对极端天气的准备
IBM 与 Texas A&M AgriLife 携手合作，帮助农民深入了解用水情况，从而提高农作物产量并降低经济和环境成本。
Plan21 Foundation 与 IBM 帮助拉丁美洲的小型农场主以更可持续、更高效的方式管理农作物，从而改善全球食品安全。
Shell 和 IBM 认为，未来的最佳方案之一是搭建一个名为 OREN 的数字平台，通过卓越运营、安全和可持续发展实现采矿业的去碳化。
Aeromexico 和 IBM 利用地理空间数据对墨西哥及全球 100 多条航线进行明智的气候风险分析，将乘客安全放在首位。