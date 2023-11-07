全球各地的恶劣天气愈演愈烈，对业务的负面影响也日益凸显。但是，企业若能提前预测天气威胁的到来，就会比竞争对手更具优势。通过预测冷锋、野火、龙卷风及其他高风险天气状况并提前制定好应对计划，企业可以充分发挥天气洞察的作用，化风险为收益。

IBM® Environmental Intelligence Suite 将天气、地理空间和行业特定数据整合到一体化解决方案中，让企业能够利用预测性分析技术，并最大限度地增加收入，而不仅仅是保护自己免受损失。