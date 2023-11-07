主页 资产管理 Environmental Intelligence Suite 气候和天气风险管理
切实可行的预测见解可以帮助组织提前做出反应，以免极端天气事件威胁业务运营
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插图：IBM Environmental Intelligence Suite 气候和天气风险管理用例
将天气风险转化为竞争优势

全球各地的恶劣天气愈演愈烈，对业务的负面影响也日益凸显。但是，企业若能提前预测天气威胁的到来，就会比竞争对手更具优势。通过预测冷锋、野火、龙卷风及其他高风险天气状况并提前制定好应对计划，企业可以充分发挥天气洞察的作用，化风险为收益。

IBM® Environmental Intelligence Suite 将天气、地理空间和行业特定数据整合到一体化解决方案中，让企业能够利用预测性分析技术，并最大限度地增加收入，而不仅仅是保护自己免受损失。

 深入了解气候和天气风险管理
气候风险适应指南

了解如何缓解气候变化对未来环境的影响，并积极适应现下气候变化带来的挑战。

了解如何利用数据和 AI 做好应对极端天气的准备
您可以做什么
预测和响应天气造成的断电事件

天气预报数据可以帮助组织积极主动地制定计划，从而应对恶劣天气的威胁、减少断电情况并缩短恢复时间。
实施洪水、龙卷风和野火监控

借助地理空间数据和分析工具，企业能够绘制野火地图、追踪龙卷风并监测可能造成物流或供应链中断的其他恶劣天气事件。

 阅读天气对需求和供应链的影响的相关内容
将大数据融入到运营计划中

通过可定制的自动化天气警报，帮助所有运营活动避免与天气有关的不良事件，并防止因贸然反应而导致的不必要停机。
探索演示
演示 准确评估天气影响 通过准确评估恶劣天气和气候变化带来的影响，帮助贵公司实现可持续发展目标并避免出现代价高昂的断电情况。准确了解哪些服务区域的风险最大，最长可提前 72 小时发布预警信息。 开始 30 天免费试用
成功案例 Texas A&M AgriLife

IBM 与 Texas A&amp;M AgriLife 携手合作，帮助农民深入了解用水情况，从而提高农作物产量并降低经济和环境成本。

Plan21 基金会

Plan21 Foundation 与 IBM 帮助拉丁美洲的小型农场主以更可持续、更高效的方式管理农作物，从而改善全球食品安全。

Shell

Shell 和 IBM 认为，未来的最佳方案之一是搭建一个名为 OREN 的数字平台，通过卓越运营、安全和可持续发展实现采矿业的去碳化。

 Aeromexico

Aeromexico 和 IBM 利用地理空间数据对墨西哥及全球 100 多条航线进行明智的气候风险分析，将乘客安全放在首位。
相关用例 可持续性发展

通过结合专有的第三方地理空间和天气数据、分析技术及可视化仪表板，帮助您为实现可持续发展目标而付诸行动。

 监测天气造成的中断及其对安全的影响

根据 The Weather Company 提供的超本地实时天气信息来制定安全和运营决策。

 植被管理

做出更明智的数据驱动型决策，知道如何及何时维护因植被生长而受到威胁的资源。
采取后续步骤

有兴趣进一步了解 Environmental Intelligence Suite 如何帮助您预测极端天气事件并缓解其影响？通过免费试用深入了解相关功能，或预约量身打造的 Environmental Intelligence Suite 演示。

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