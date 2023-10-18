BizDevOps 通常被称为 DevOps 2.0，它以 DevOps 的成功实践为基础，通过整合开发团队和 IT 运营团队的工作，加快并改进软件交付流程。BizDevOps 扩展了这一概念，将业务团队和目标纳入软件开发生命周期的每个阶段。

软件开发流程的可见性使所有利益相关者都能制定业务目标，例如增长和收益目标，并设定开发冲刺和积压工作。这有助于加快软件开发进程，并确保开发和 IT 成果与更广泛的业务计划保持一致，并促进业务计划的发展。

BizDevOps 需要一种沟通文化和闭环反馈流程，以便快速将反馈整合到软件开发中。采用 BizDevOps 策略使组织能够实施敏捷工作流，麦肯锡公司的研究发现，这可以将运营效率提高 30% 到 50%1。

总之，BizDevOps 需要一种在业务、开发和运营团队之间采用一种非层级结构的文化来实施数字化转型。