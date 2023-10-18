BizDevOps 是一种通过业务、开发和运营团队之间的密切合作来优化软件开发生命周期的方法。
BizDevOps 通常被称为 DevOps 2.0，它以 DevOps 的成功实践为基础，通过整合开发团队和 IT 运营团队的工作，加快并改进软件交付流程。BizDevOps 扩展了这一概念，将业务团队和目标纳入软件开发生命周期的每个阶段。
软件开发流程的可见性使所有利益相关者都能制定业务目标，例如增长和收益目标，并设定开发冲刺和积压工作。这有助于加快软件开发进程，并确保开发和 IT 成果与更广泛的业务计划保持一致，并促进业务计划的发展。
BizDevOps 需要一种沟通文化和闭环反馈流程，以便快速将反馈整合到软件开发中。采用 BizDevOps 策略使组织能够实施敏捷工作流，麦肯锡公司的研究发现，这可以将运营效率提高 30% 到 50%1。
总之，BizDevOps 需要一种在业务、开发和运营团队之间采用一种非层级结构的文化来实施数字化转型。
DevOps 的发展源于人们在部署新产品或功能时，希望加快软件开发过程，同时最大限度地降低风险。在采用 DevOps 之前，开发团队通常要长时间开发产品或功能，很少或根本没有其他团队的参与。其结果是“大爆炸式”部署或大量部署许多新功能，但都失败了，需要回滚，而且修复成本很高。
通过加强合作，开发和运营团队能够在整个过程中共享知识和反馈，从而为所有利益相关者提供更大的可见性和监督。DevOps 团队还优先考虑性能管理自动化、新代码测试和新功能部署。这一策略加快了开发过程，并减少了产品发布期间的错误和未知因素。
DevOps 流程中缺少的是业务团队的意见。经过长时间的开发，DevOps 团队仍然不清楚他们开发的产品和功能是否符合组织当前的业务目标。BizDevOps 方法解决了这一问题，将创造能提高业务价值的产品作为产品开发的核心目标。为此，业务团队必须参与开发流程的每一步。通过清楚地概述新产品、功能和部署要解决的业务问题，DevOps 团队可以更有效地满足用户需求，帮助实现业务目标。
要在组织内实施 BizDevOps，必须在规划阶段尽早开始合作。将明确界定的业务策略与开发团队的意见结合起来，从而制定出详细的软件和应用程序开发路线图。通过早期合作，业务价值得到优先考虑，为 IT 团队开发满足用户和业务需求的产品功能提供了时间。
开发团队利用持续整合和持续交付来加快软件交付速度。持续整合是指开发人员在整个开发过程中频繁地将代码集成到代码库中以进行自动测试的过程。持续整合是加快软件交付的关键；它允许开发团队利用自动化不断测试新代码以保证质量，从而减少软件开发生命周期末期的意外变数和错误。持续交付允许开发团队快速部署变更、修复错误并进行更新，包括新功能和配置。自动化测试和部署使产品更新速度更快，减少停机时间，最大限度地提高用户体验。
产品推出后，实时分析可帮助 BizDevOps 团队监控性能并分析目标是否实现。通过持续监控，团队可以根据数据分析和产品反馈迅速做出调整。
只有当业务、开发和运营团队明确其整体产品策略以及将使用哪些指标来监控成功与否时，才有可能打破团队之间的孤岛。为此，BizDevOps 团队必须制定关键绩效指标(KPI)，将盈利能力等业务目标以及 DevOps 指标考虑到产品性能和用户体验中。
业务团队使用上市时间（产品从构思到推向市场所需的时间）、利润率、投资回报率 (ROI) 和增长等关键绩效指标 (KPI) 来衡量成功与否。开发和运营团队使用的绩效指标包括：
虽然这些 KPI 是产品开发战略的要素，但 BizDevOps 计划还必须考虑用户驱动的指标。产品采用率等指标可帮助我们洞察分析有多少用户在使用产品，而用户留存率则可追踪有多少用户在使用产品一段时间后仍在继续使用产品。
BizDevOps 团队可以使用 IBM® Instana Observability® 等产品监控应用程序性能、识别瓶颈并进行根本原因分析。性能监控工具不仅能生成实时产品数据以供分析，还能自动执行修复过程，缩短平均恢复时间。
通过了解关键绩效指标和相关数据，团队成员可以对产品的功能获得端到端的了解。这使他们能够高效地打造满足业务目标和客户需求的产品。
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