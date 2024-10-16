打造全面的数据保护方法

Gartner® 的研究预测，截至 2024 年，全球 75％ 的人口的个人数据将受到现代隐私法规的保护。¹作为数据领导者，您的任务是驾驭日益复杂的策略和技术，以确保敏感数据既可访问又得到保护。数据保护是涵盖隐私、合规、数据安全和数据道德规范的概括性术语。采取全面的数据保护和网络安全方法可以抵御网络攻击（包括勒索软件），并保持合规，避免高额罚款、提供可信任的 AI 并缔造卓越的客户体验。

2022 年，数据泄露成本创历史新高，平均达到 435 万美元。²这还不包括品牌声誉和客户忠诚度的隐性成本。消费者希望其个人数据受到保护，政策制定者已经通过新的数据隐私法规做出了回应。在这个数据合规需求的新时代，尚未做好准备的组织可能会付出高昂的代价。随着 GDPR、CCPA 和 LGPD 等法规的出台，组织将全面的数据保护纳入其整体数据策略已成为全球期望。

这种方法不仅是了解数据的收集方式，然后维持其合规性和私密性；它还涉及了解当今世界如何使用敏感数据。这迫使组织提出以下问题：收集这些数据是否符合道德规范？我们在使用这些信息做什么？我们是否与已收集的这些数据的归属个人分享了我们的意图？这些数据将保留多长时间以及保留在哪里？我们是否跟上了风险管理和恶意软件前进的步伐？任何从事数据收集业务的人员，尤其是组织的领导层，都应该通晓这些话题。