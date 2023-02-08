当 AI 及模型的构建与扩展对您的组织变得日益关键时，实现负责任的 AI (RAI) 应被视为一个高度相关的议题。主动推动公平、负责任、符合伦理的决策，并遵守现行法律法规的需求正日益迫切。
没有任何组织希望因为负面新闻登上头条，而近期媒体上已出现大量关于不公平、不可解释或存在偏见的 AI 的报道。组织需要保护个人隐私并推动信任。基于错误数据或假设的不正确或存在偏见的行为，可能导致法律诉讼，并引发客户、利益相关者、股东及员工的不信任。最终，这可能损害组织声誉，造成销售额和收入损失。
推动符合伦理的决策（不偏袒任何一方）的重要性在于，需要在数据获取、模型构建、部署和监控过程中植入公平性并检测偏见。公平决策还需要能够适应行为模式和特征的变化，这可能需要在整个 AI 生命周期中重新训练或重建模型。
AI 法规正以惊人速度增长和变化，不合规可能导致高昂的审计费用、罚款及负面报道。在多个国家设有分支机构的全球性组织，面临满足各地特定法规的挑战。而受严格监管的市场（如医疗保健、政府和金融服务）中的组织，在满足行业特定法规方面更是面临额外挑战。
“不合规的潜在成本惊人，其影响远不止于罚款。首先，单个不合规事件平均会使组织损失 587 万美元的收入。但这只是冰山一角——财务影响远不止账面损失。”不合规的真实成本 （链接位于 ibm.com 外部）
Gartner 将人工智能治理 （链接位于 ibm.com 外部）定义为“制定政策、分配决策权，并确保组织对人工智能技术应用程序及使用过程中的风险与投资决策承担问责的过程”。
尽管意图良好且技术不断演进，实现负责任的 AI 仍面临挑战。负责任的 AI 需要人工智能治理，而对许多组织而言，这需要大量手动工作，而数据和模型版本的频繁变更，加上多种工具、应用程序和平台的并用，使得这项工作愈发繁重。手动工具和流程可能导致代价高昂的人为错误，并使得模型缺乏透明度、适当的编目和监控。这些“黑箱”模型所产生的分析结果，甚至数据科学家及其他关键利益相关方也无法解释。
当面临管理层、利益相关方及股东对模型性能的质疑时，可解释的结果至关重要。客户理应要求企业承担责任，解释分析决策的原因，例如信贷、抵押贷款和入学申请被拒，以及医疗诊断或治疗的细节。在与审计师或监管机构为分析决策进行辩护时，有文件记录、可解释的模型事实也必不可少。
IBM 的自动化治理方案可帮助您指导、管理和监控组织的各项 AI 活动。通过采用软件自动化，该解决方案有助于增强您满足法规要求和处理伦理问题的能力（且无需承担从现有数据科学平台迁移所产生的高昂成本）。
watsonx.governance 解决方案覆盖整个 AI 生命周期，监督和管理模型的构建、部署与监控，并通过集中化管理（模型）事实数据来实现 AI 的透明度与可解释性。该解决方案包含以下组成部分：
希望了解 IBM watsonx.governance 如何助力您的组织？立即预约咨询。
借助 IBM watsonx.governance 随时随地治理生成式 AI 模型，并在云端或本地进行部署。
了解人工智能治理如何能帮助增强员工对 AI 的信心、加速采用和创新并提高客户信任。
借助 IBM Consulting，为《欧盟 AI 法案》做好准备并制定负责任的人工智能治理方法。