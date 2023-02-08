当 AI 及模型的构建与扩展对您的组织变得日益关键时，实现负责任的 AI (RAI) 应被视为一个高度相关的议题。主动推动公平、负责任、符合伦理的决策，并遵守现行法律法规的需求正日益迫切。

管理风险和声誉

没有任何组织希望因为负面新闻登上头条，而近期媒体上已出现大量关于不公平、不可解释或存在偏见的 AI 的报道。组织需要保护个人隐私并推动信任。基于错误数据或假设的不正确或存在偏见的行为，可能导致法律诉讼，并引发客户、利益相关者、股东及员工的不信任。最终，这可能损害组织声誉，造成销售额和收入损失。

遵循伦理原则

推动符合伦理的决策（不偏袒任何一方）的重要性在于，需要在数据获取、模型构建、部署和监控过程中植入公平性并检测偏见。公平决策还需要能够适应行为模式和特征的变化，这可能需要在整个 AI 生命周期中重新训练或重建模型。

应对政府法规的合规与扩展

AI 法规正以惊人速度增长和变化，不合规可能导致高昂的审计费用、罚款及负面报道。在多个国家设有分支机构的全球性组织，面临满足各地特定法规的挑战。而受严格监管的市场（如医疗保健、政府和金融服务）中的组织，在满足行业特定法规方面更是面临额外挑战。

“不合规的潜在成本惊人，其影响远不止于罚款。首先，单个不合规事件平均会使组织损失 587 万美元的收入。但这只是冰山一角——财务影响远不止账面损失。”不合规的真实成本 （链接位于 ibm.com 外部）