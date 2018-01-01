欧盟委员会、英国信息专员办公室以及瑞士联邦数据保护和信息专员 (FDPIC) 分别批准和/或发布了新版标准合同条款 (SCC)，作为从欧洲经济区 (EEA)、英国 (UK) 和瑞士合法传输个人数据的机制。

据此，自 2022 年 12 月 27 日起，EEA 将不再将您与 IBM 签订的现有合同（您的合同）中包含的标准合同条款的先前版本视为有效的传输机制，英国为 2024 年 3 月 22 日起，瑞士为 2022 年 12 月 31 日起，此外，这些旧版本必须由新条款取代，以确保遵守适用的数据保护法。有关新变化的更多说明，请查阅常见问题解答。