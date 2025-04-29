成功部署人工智能驱动的自动化技术

基础设施即代码 (IaC) 的动态增长激发了人们对基础设施自动化的兴趣。

IaC 使用高级描述性编码语言进行基础设施配置，使开发人员能够通过执行脚本访问完整记录的、版本化的基础设施。手动操作方式需要管理多个基础设施元素，例如操作系统、服务器和数据库连接，而与之相比，这是一种指数级的改进；借助正确的 IaC 解决方案，开发人员可以在任何超大规模云服务提供商那里部署其应用程序或代码，但他们需要确保采取适当的保障措施。

有效的机密管理解决方案可保护应用程序和服务器使用的凭据。它能检测并防范未经授权访问以及滥用敏感数据与系统的威胁，使开发人员在各种环境中均能安全地工作。在混合云环境中部署 IaC 和机密管理的结合，为提高创新和生产力奠定了基础。

IBM 已投资多项自动化功能来解决基础架构自动化和机密管理问题，其中 HashiCorp 最为知名。HashiCorp 的 Terraform 和 Vault 均是混合云环境中基础架构和机密管理的主要解决方案。