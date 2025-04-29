成功部署人工智能驱动的自动化技术

自动化的力量在于它能够简化复杂的任务，让员工有宝贵的时间专注于战略优先事项和创新。
如今，生成式 AI赋予了自动化技术强大的功能。IBM 商业价值研究院的研究显示，在引领生成式 AI 应用的高管中，近九成表示这项技术可助其推行更具影响力的自动化计划。
在过去的四年中，我们一直专注于研究如何让客户从整个企业的自动化中获得益处。成功的方法取决于使用正确的工具集来实现应用程序、IT 和基础设施的自动化。
自动化工具集应包括以下能力：
在 IBM，我们通过内部开发和收购来投资这类功能，以便更好地服务客户，助其在混合云环境中部署自动化技术。
大多数企业不满足于将其工作负载限制在单个位置。他们希望在多个地方运行自动化，包括在不同的云和本地。每 10 家组织中就有 7 家采用混合云战略，至少在一个公有云和一个私有云中部署工作负载。
因此，企业应确保推行适用于混合环境的自动化工具。例如：
基础设施即代码 (IaC) 的动态增长激发了人们对基础设施自动化的兴趣。
IaC 使用高级描述性编码语言进行基础设施配置，使开发人员能够通过执行脚本访问完整记录的、版本化的基础设施。手动操作方式需要管理多个基础设施元素，例如操作系统、服务器和数据库连接，而与之相比，这是一种指数级的改进；借助正确的 IaC 解决方案，开发人员可以在任何超大规模云服务提供商那里部署其应用程序或代码，但他们需要确保采取适当的保障措施。
有效的机密管理解决方案可保护应用程序和服务器使用的凭据。它能检测并防范未经授权访问以及滥用敏感数据与系统的威胁，使开发人员在各种环境中均能安全地工作。在混合云环境中部署 IaC 和机密管理的结合，为提高创新和生产力奠定了基础。
IBM 已投资多项自动化功能来解决基础架构自动化和机密管理问题，其中 HashiCorp 最为知名。HashiCorp 的 Terraform 和 Vault 均是混合云环境中基础架构和机密管理的主要解决方案。
当企业与多个供应商合作采用不同的产品时，他们被迫投入时间来确保这些解决方案相互兼容。他们的员工最终会花更多时间培训不同的产品并对其进行维护。
相比之下，当企业与单一供应商合作时，不同产品的整合变得更加顺畅，就能减少员工的培训和维护工作，对于自动化供应商和产品也是如此。
自动扩展现有 IT 基础架构，以更低的成本实现更高的性能。
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不仅能实现简单任务的自动化，还能凭借内置的采用和扩展机制，处理备受关注且面向客户的创收流程。