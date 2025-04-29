成功部署人工智能驱动的自动化技术

标签
人工智能 IT 自动化 IT 基础设施
2025 年 4 月 29 日

作者

Dinesh Nirmal

SVP

IBM Software

自动化的力量在于它能够简化复杂的任务，让员工有宝贵的时间专注于战略优先事项和创新。

如今，生成式 AI赋予了自动化技术强大的功能。IBM 商业价值研究院的研究显示，在引领生成式 AI 应用的高管中，近九成表示这项技术可助其推行更具影响力的自动化计划

在过去的四年中，我们一直专注于研究如何让客户从整个企业的自动化中获得益处。成功的方法取决于使用正确的工具集来实现应用程序、IT 和基础设施的自动化。

小球在轨道上滚动的三维设计

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自动化工具集

自动化工具集应包括以下能力：

  1. 可观测性：高质量的自动化可观测性工具可提供有关应用程序和 IT 基础设施的实时数据，例如组件之间的依赖关系、错误调用率和延迟，以便组织能够在问题恶化之前快速识别并解决问题。

  2. 资源优化：应用资源管理解决方案可以动态分配资源，以提高效率并防止停机。

  3. 弹性支持：生成式 AI 驱动的解决方案可以评估应用程序的运行状况，并提供降低运营风险和提高弹性的建议。

  4. 成本管理：技术财务管理产品可以帮助组织以经济高效的方式管理基础架构和资源，无论其位于何处。

  5. 自动化基础架构管理：自动化可推动规模化基础架构管理，这一点至关重要，因为生成式 AI 可以让应用程序开发变得更快、更容易。随着开发人员部署用于代码和测试用例生成的生成式 AI 以创建更多应用程序，自动化基础架构管理可为其提供驱动创新所需的基础架构。

  6. 机密管理：自动身份验证和访问授权有助于确保只有正确的人员才能访问组织的敏感数据。

在 IBM，我们通过内部开发和收购来投资这类功能，以便更好地服务客户，助其在混合云环境中部署自动化技术。

Mixture of Experts | 4 月 25 日，第 52 集

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跨云和本地自动化

大多数企业不满足于将其工作负载限制在单个位置。他们希望在多个地方运行自动化，包括在不同的云和本地。每 10 家组织中就有 7 家采用混合云战略，至少在一个公有云和一个私有云中部署工作负载。

因此，企业应确保推行适用于混合环境的自动化工具。例如：

  • 成本管理工具应帮助企业最大限度地提高本地和不同云端中的技术投资回报率。

  • 弹性解决方案应能在任何超大规模云平台及防火墙后端提升组织的弹性防御态势。


  • 自动化基础设施管理解决方案应支持跨云和本地环境配置基础设施。

基础架构自动化和机密管理

基础设施即代码 (IaC) 的动态增长激发了人们对基础设施自动化的兴趣。

IaC 使用高级描述性编码语言进行基础设施配置，使开发人员能够通过执行脚本访问完整记录的、版本化的基础设施。手动操作方式需要管理多个基础设施元素，例如操作系统、服务器和数据库连接，而与之相比，这是一种指数级的改进；借助正确的 IaC 解决方案，开发人员可以在任何超大规模云服务提供商那里部署其应用程序或代码，但他们需要确保采取适当的保障措施。

有效的机密管理解决方案可保护应用程序和服务器使用的凭据。它能检测并防范未经授权访问以及滥用敏感数据与系统的威胁，使开发人员在各种环境中均能安全地工作。在混合云环境中部署 IaC 和机密管理的结合，为提高创新和生产力奠定了基础。

IBM 已投资多项自动化功能来解决基础架构自动化和机密管理问题，其中 HashiCorp 最为知名。HashiCorp 的 Terraform 和 Vault 均是混合云环境中基础架构和机密管理的主要解决方案。

单一供应商的简便性

当企业与多个供应商合作采用不同的产品时，他们被迫投入时间来确保这些解决方案相互兼容。他们的员工最终会花更多时间培训不同的产品并对其进行维护。

相比之下，当企业与单一供应商合作时，不同产品的整合变得更加顺畅，就能减少员工的培训和维护工作，对于自动化供应商和产品也是如此。

减轻压力，取得更多成果

在 IBM，我们将不同的自动化能力整合在一起，以便我们的客户可以通过一站式服务满足他们的自动化需求。

例如，我们利用可观测性解决方案 Instana 和资源优化解决方案 Turbonomic，帮助一家 IT 机构将资源配置决策加速 70％，并将其 VMware 环境的许可成本降低 30％。该机构的分销主管告诉我们，这两种解决方案的结合“减轻了应用性能管理的压力”。换句话说，这些解决方案使其工作变得更加简单。

随着 HashiCorp 的工具加入我们的自动化产品组合，客户将在实现工作自动化并降低其复杂性方面发掘更多机遇。我们期待与客户携手开启这段旅程，迈向精简工作、共创辉煌之路。